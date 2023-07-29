夏天一年比一年熱，冷氣也越用越兇。就有一名女網友表示，自己在外租屋，冷氣一律都只開29度，沒想到房東看到電費單的時候，直接問了一句「妳是不是都不在家」，又被追問電費為何這麼少，讓她擔心不已，房東會不會因此漲租。

女網友在Dcard發文表示，自己是第一次在外租屋，每個月都要拍電表回報，上個月拍的時候，就被房東問「妳是不是都不在家」，這個月回報，房東更是傻眼問「妳的電費怎麼那麼少」，由於在網路上實在看過太多惡房東案例，各種千奇百怪的變相漲租，因此擔心自己會不會要被漲租了。

原PO進一步解釋，自己習慣比較高的室溫，因此冷氣最低只會訂在29度，冰箱不插電，熱水器也都是要使用前半小時才會開，每個月電費400元還嫌太高，加上一個月只休8天，的確比較少待在家。

網友看到後紛紛留言：「可以請房東自己來確認電表啊」、「妳想太多了，只是單純問一下」、「夏天一個月400是真的太低了，我看到也會問」、「夏天不用冰箱，連我這種沒什麼開冷氣的也覺得不可思議」、「真的誇張，我電風扇開整天，手機充電加上用筆電，一天就2度起跳了」、「真的太少了，這樣一天大概才3度左右」，更有當房東的網友直言「其實就是看到太低問問，我自己就碰到夏天一個月電費200的房客，嚇得立刻去問，就怕人死在房內」，原PO則補充，因為同棟的其他房客電費都1000起跳，還一度以為是自己電表問題。