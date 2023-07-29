根據《美麗島電子報》總統大選最新民調，國民黨參選人侯友宜19.9％，與民眾黨參選人柯文哲的24％，差距只剩4.1個百分點。前扁辦主任陳淞山建議，侯友宜競選團隊應該在內部組成「國際政治與兩岸關係」策略小組，納入政治人才，共同研擬相關議題與操作分工，這也是侯友宜扳回局面的絕地大反攻契機。

陳淞山28日在《美麗島電子報》撰文表示，侯友宜即將啟程訪問日本以及9月初美國之行，這是侯友宜可以展現國家治理能力與領導力政治格局的重大考驗與挑戰。若不能發揮讓人意外或是驚豔的政治亮點與效果，則很可能在民調聲勢上又會被打回原點，甚至可能繼續下滑探底。

陳淞山建議，侯友宜競選團隊絕對不能閉門造車，甚至單打獨鬥，應該在內部組成「國際政治與兩岸關係」策略小組，納入政治人才，共同研擬相關議題與操作分工，讓侯友宜的政治表現，可以產生最大的政治加乘效應和影響力，就不用擔心民調無法持續上揚。

陳淞山更指出，這也是侯友宜扳回局面的絕地大反攻契機，也是國民黨全面重整黨內各種政治力量與資源，「轉守為攻」的政治關鍵點。

陳淞山點出，8、9月就是侯友宜有沒有能耐絕地大反攻的政治機會，唯有侯友宜的民調，可以贏過柯文哲或打平的情況下，才有可能展開新一波的合縱連橫，讓總統大選變成真正的藍綠對決或一對一的選戰結果。