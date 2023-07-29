【又嘉氣象報報】水氣仍多! 易有午後雨 中部以北防大雨

對流雲系旺盛發展，今（29）晚多地出現淹水災情，明日西半部、各山區午後仍要提防劇烈降雨。氣象局表示，輕颱卡努將從台灣北方海面經過，最快下周一（7/31）增強為中度颱風，而受到其外圍環流影響，下周將連續6天全台有雨，中南部要特別當心。

氣象局指出，明日東半部及恆春半島降雨機率較高，不定時有短暫陣雨，西半部則有些零星雨勢，要特別注意的是，午後對流還是發展旺盛，各地有雷陣雨的機會，西半部、各地山區恐有局部大雨，外出記得攜帶雨具。

受到卡努颱風外圍環流影響，31日天氣相對較佳，下周將連雨6天。（圖／氣象局）

輕颱卡努31日可能升格中度颱風，將為中南部帶來風雨。（圖／氣象局）

而今年第6號颱風卡努持續靠進，氣象局預報員曾昭誠表示，卡努目前位於恆春東南方約1600公里海面，會先往北北西移動，往台灣北方海面行進，最快下周一增強為中度颱風，但經過琉球群島進入東海後，環境不利發展，暴風半徑、強度皆難以增強，預測不會升格為強颱。

曾昭誠說，下周一天氣相對較佳，西半部偶有降雨，山區、東部、南部有午後雷陣雨；下周二、三（8/1、8/2）隨著卡努颱風移動，外圍環流帶來水氣，北部、基隆北海岸會首先出現風雨，接著西半部也會有顯著雨勢；預估下周四到周六（8/3~8/6），迎風面的中南部降雨時長、範圍廣闊，北部、東半部則是午後陣雨，若出現西南風影響，中南部的降雨可能會持續到父親節。