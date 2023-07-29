羅志祥今在小巨蛋舉辦演唱會。（羅永銘攝）

羅志祥今在小巨蛋舉辦演唱會。（羅永銘攝）

羅志祥29日起連2天舉辦「2023羅志祥演唱會 EVOLUTION 台北站」演唱會，他開場率逾20名舞者唱跳〈修羅〉、〈No Joke〉等歌揭幕點燃現場氣氛，緊接著換上一襲帥氣西裝亮相，將歷年金曲串成2首情歌組曲，包括〈防盜鎖〉、〈搞笑〉、〈愛轉角〉等曲目，首首勾起歌迷回憶殺，掀起全場大合唱，羅志祥開心說：「這次回來感覺很不一樣，可以再站上小巨蛋真的很開心，很珍惜每一次站上舞台的機會，謝謝大家。」

羅志祥與歌迷之間的互動向來也是演唱會焦點，唱完慢歌橋段，他因應小巨蛋規定，提醒大家後面快歌「不要跳」，此時台下有粉絲拱他做招牌舞蹈動作「空幹舞」，他幽默說：「現在是慢歌你們還要我「空幹」，你出去。」小豬更展現真性情的一面，隨後的〈灰色空間〉唱沒幾句竟意外破音，他忍不住偷笑還單手摀臉，逗笑全場。

隨後曲風一轉，羅志祥再率大陣仗舞群上台，演繹〈我的皇后〉、新歌〈Don’t be late〉、〈一支獨秀〉等曲目，現場歌迷宛如置身超大型派對情緒嗨翻。