蘭州牛肉麵是大陸各地的庶民美食。蘭州牛肉面博物館解說員表示，正宗的蘭州牛肉麵要符合5項標準：「一清（湯）、二白（蘿蔔）、三綠（香菜、蒜苗）、四紅（辣油）、五黃（麵條黃亮）」。（藍孝威攝）

蘭州牛肉麵是大陸各地的庶民美食。蘭州人的一天，絕大多數都是從早餐的一碗牛肉麵喚醒味蕾。圖為麵館廚師分工合作製作麵條。（藍孝威攝）

蘭州牛肉麵是大陸各地的庶民美食。在蘭州牛肉麵的故鄉甘肅蘭州，不少業者除了經營餐廳，還結合文創開設烹飪教室，讓消費者旅遊體驗或正式學習拉麵製作手藝。（藍孝威攝）

蘭州牛肉麵是大陸各地的庶民美食。在蘭州牛肉麵的故鄉甘肅蘭州，不少業者除了經營餐廳，還結合文創開設烹飪教室，讓消費者旅遊體驗或正式學習拉麵製作手藝。（藍孝威攝）

蘭州牛肉麵是大陸各地的庶民美食。林和宮餐飲有限公司董事長馬有林自幼從父執輩手中傳承蘭州牛肉麵手藝，2020年底和同業合夥，投入人民幣8800萬元成立蘭州牛肉面博物館，座落於黃河之濱，推廣蘭州牛肉麵文化。（藍孝威攝）

大陸各省市街邊的餐飲店，除了隨處可見的「沙縣小吃」外，可與之匹敵的庶民美食，非「蘭州牛肉麵」莫屬。在蘭州牛肉麵的故鄉甘肅蘭州，不少業者除了經營餐廳，還結合文創開設烹飪教室，讓消費者旅遊體驗或正式學習拉麵製作手藝。更有台灣創業者不遠千里跨海來此取經，希望返台後一圓開店夢想。

蘭州人的一天，絕大多數都是從早餐的一碗牛肉麵喚醒味蕾。蘭州牛肉面博物館解說員表示，正宗的蘭州牛肉麵要符合5項標準：「一清（湯）、二白（蘿蔔）、三綠（香菜、蒜苗）、四紅（辣油）、五黃（麵條黃亮）」。這碗香氣四溢的牛肉麵，廣泛流傳於西北東鄉族、撒拉族、保安族等民族中。

林和宮餐飲有限公司董事長馬有林自幼從父執輩手中傳承蘭州牛肉麵手藝，2020年底和同業合夥，投入人民幣8800萬元成立蘭州牛肉面博物館，座落於黃河之濱。館內重現了民國初年第一家牛肉面館的場景：柴火灶台、磨盤、青花瓷碗、醋壺以及用於煮肉調湯的植物辛香料等百餘件收藏品，吸引眾多遊客駐足觀賞。

除了博物館，相鄰的餐廳和體驗中心，可同時容納1000人用餐、進行拉麵體驗。馬有林表示，今年初新冠疫情緩和後，曾有台灣人飛來蘭州拜師學藝，一個月學費4950元人民幣，而且包吃包住、學到會為止，讓台灣學員習得手藝後返台開店營生。

馬有林多年前曾赴台旅遊，發現台灣和蘭州一樣，牛肉麵館在大街小巷遍地開花，有川味、紅燒、清燉各種口味，但卻少見蘭州牛肉麵的影子。他計畫等疫情結束後，最快3年內進軍台灣市場，甚至開辦培訓學校，讓台灣民眾也能享受舌尖上的蘭州美味。

這麼多人來拜師學藝後出去開店，難道不怕自己的市場被分食？「學員把蘭州牛肉麵的製作技術掌握好、推廣好，這碗麵就能走向全國、甚至國際化，而且幫助大家脫貧奔小康」，馬有林的眼光看得長遠，「蘭州牛肉面帶著一種文化，也是一種情懷。」

除了實體餐廳，具有靈活商業頭腦的馬有林，也成立中央工廠，把蘭州牛肉麵做成桶裝的速食麵。在疫情封城期間銷路大增，一年大陸的內銷市場加上外銷國際，營業額達2000萬元人民幣。由於是清真口味，可賣給一帶一路沿線的穆斯林消費者，主要賣到伊朗、巴基斯坦、印尼等國家。