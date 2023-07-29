國民黨總統參選人侯友宜選情持續落後，近日民調顯示，侯的支持度從雲嘉南開始往南逐步下滑。有媒體人建議，侯友宜應比照前總統馬英九long stay，跟在地頭人、區域立委參選人好好溝通協調。但媒體人黃揚明直言，侯友宜因為新北市長的職位，變成「被壓在五指山上的孫悟空」，動彈不得，沒辦法去中南部long stay，連訪問日本都只能用城市交流的名義。

媒體人張禹宣表示，侯友宜在雲嘉南開始步步敗退，應該比照過去馬英九的long stay，但並不是漫無意義的long stay，而是和在地的頭人，以及願意角逐、甚至代表國民黨出征的區域立委，好好溝通協調，見面三分情，變成四分利、五分利到最後十分相挺，需要長時間磨合溝通。

黃揚明今(29日)在政論節目《大新聞大爆卦》表示，侯友宜目前的落後是侯團隊把自己弄壞，都是他自己要負全責，而侯友宜現在的結構性問題，就是他是新北市長。

黃揚明也直言，侯友宜是新北市長，怎麼去long stay？請假跑去外縣市long stay能看嗎？這還怎麼選，如果去年侯友宜不連任新北市長，現在會好選很多，但千金難買早知道，已經無法回溯。

黃揚明坦言，某種程度上侯友宜是「被壓在五指山上的孫悟空」，很多事情都不能做，動彈不得，要去外縣市還要用城市交流、縣市合作，否則就被說是不顧新北市政，新北發生甚麼事情都要趕回去，有颱風就不能有競選活動，連去日本都要定義為城市交流，這是侯友宜先天的侷限，「當初侯友宜團隊有沒有想過這些問題？有沒有想過怎麼克服？」

黃揚明指出，現在是衝刺的時機，對侯確實是天賜良機，因為民進黨沒有空理他，民進黨支持者比國民黨支持者更希望侯友宜回到兩成五的支持度，因為綠營就想看到藍、白營的支持者打起來，打得越狠越好，兩敗俱傷，這就是民進黨贏的策略，而現在藍、白甚至郭粉都在民進黨設下的陷阱裡自相殘殺。