柏霖PoLin近日去參加大陸選秀節目《2023中國好聲音》，節目在28日於浙江衛視首播。柏霖登場前，表示，心情緊張，加上當天身體微恙，狀況沒有達到最佳狀態，一度很擔心自己的表現，但仍秀出精湛歌聲、舞蹈表演，打動現場4位導師和觀眾們，成為第1位唱跳達成4轉的選手。

節目中邀來周華健、薛之謙、潘瑋柏和前Super Junior M的成員劉憲華（Henry）4位風格不同的歌手擔任導師。柏霖一上台獻唱金曲歌后蔡健雅〈遺書〉，並結合優美現代舞蹈演出，他們這次在節目中，採用全新的盲選和明選雙賽制，他在導師面前以明選的方式演出，與以往不同的是，導師們會直接面對選手，若決定不選擇該位選手則會按下按鈕轉身背對，為選手們帶來了更刺激的比賽形式。

4位導師都很讚賞柏霖的精彩演出，紛紛表達出想要爭取他入隊的心意，柏霖最終選擇對於他的表演評析精準的導師劉憲華，柏霖也期許在接下來的比賽能夠帶給觀眾更多精彩演出。