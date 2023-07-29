以色列極具爭議性的司法改革，經過7個月討論，國會通過其中一項主要條款，要限制最高司法機構的權力。不滿司改通過，民眾繼續上街示威。沒想到就在這樣的社會氛圍下，有當地民眾捕捉到，聯合國人員搭乘專車時跟一性感美女直接就在車裡面搖起來。網友譏諷，（以色列）政府很會擺平聯合國喔！

綜合外電報導，以色列總理納坦雅胡（Benjamin Netanyahu）昨天（28）接受美國媒體採訪刻意淡化政府推動司法改革造成的影響，稱此次司改是「微小修正」，同時駁斥國際和國內的反對聲浪。民眾再度走上街頭，而就在當前政府與人民對立的情況下，有民眾在特拉維夫拍攝到聯合國代表在車上不雅的行為，網友譏諷：「政府很知道如何安撫聯合國代表團的代表喔，在反對司法改革的大規模抗議中，戴著聯合國徽章的汽車在特拉維夫的護衛下渡過，白天他們表示『關切』，晚上則與民眾『一起工作』。」

納坦雅胡告訴《美國廣播公司》（ABC）：「這被描述成以色列民主的終結，我認為這相當愚蠢，當一切塵埃落定時，大家就會知道了。」他稱這些將以色列司法體系的部分權力，轉移給民選官員的改革，是努力地「將事情拉回正軌」。

另一個採訪中，納坦雅胡向美國有線電視新聞網（CNN）重申他的觀點，他說：「我們必須修正它，而這也是我們在做的，這是一個微小的修正。」

納坦雅胡24日和他的執政聯盟在國會中強行通過司改案，反對者們稱該法案藉由限制最高法院駁回政府決策的「合理性」條款（reasonableness clause），為政府變得更加獨裁開闢道路。