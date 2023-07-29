根據世界肥胖聯盟(WOF)估計，全球約有8億人患有肥胖症，其中兒童肥胖問題更是日益嚴重，預估在2030年將達到2.5億名肥胖兒童，10年內兒童肥胖人數成長將近60％；去年國人10大死因中有8項與肥胖相關，癌症仍蟬聯第一名，但大多數癌症也跟肥胖有關，顯示肥胖已是不可忽視的健康問題。

無毒宣言創辦人王元賢表示，因為肥胖不會痛，ㄧ般人認為只是身形不好看，因此容易讓人忽視，也就是這樣，總是等到身體出狀況才意識到嚴重性。但當許多人意識到肥胖問題，想要減重，卻總遇到重重阻礙，只知道少吃多動，但常遇到成效不佳、沒有毅力、無法持續等問題，很快就放棄以致減肥失敗。

依國健署統計，45歲以上的民眾有一半過重或肥胖。當隨著年紀漸長，代謝會越來越差，加上生活壓力跟飲食習慣影響，年輕時的少吃多動效果跟邁入中年後的自己相比，效果就落差很大；常有網友說，年輕的時候少吃一點、多去運動就會瘦，為什麼年長後就沒用了。

王元賢說，減肥其實是一項專業！健康的減肥，不只是讓體重變輕而已，要能改變一個人的健康，還要看減掉的是身體的哪一部分，當你減掉的是身體「多餘的脂肪」而不是「肌肉」，才有機會改善身體肥胖的毛病。

至於要如何才能做到健康的減肥，王元賢說有三要素，而且缺一不可。第一要素是「低升糖飲食」。依據「碳水化合物學說」，當我們吃進去高糖份的食物，例如麵包、蛋糕、飲料、白米粥等，血糖會快速升起，身體為了維持血液中的血糖恆定，於是分泌大量的胰島素，設法將血糖降低；多餘的血糖則轉會成肝醣，若肝醣如果沒被使用，就會被轉成脂肪儲存；但大量胰島素分泌也容易造成低血糖，此時，人體又會感到飢餓，於是又想吃東西，在惡性循環的情況下，就會逐步發胖。

王元賢強調，所謂「低升糖飲食」，目的就是避免血糖忽高忽低的「血糖震盪」，讓血糖盡量維持恆定，破解上述飲食習慣所造成的惡性循環，從而減少脂肪的生成，甚至在血糖不多的情況下，有機會燃燒脂肪提供身體能量，進而達到減重的效果。

至於第二要素則是「能量赤字」。王元賢指出，「卡路里學說」說明，當我們每日攝取食物的熱量低於我們消耗的能量，這樣我們就有機會將體重減下來；因此，為了避免多餘的熱量讓脂肪生成，就必須透過「能量赤字」，讓體重自然下降，於是採用此方法減肥的人，就會運用一些工具，例如免費的app來計算每餐攝入的熱量，進而達到減肥的效果。

第三要素為「營養均衡」，王元賢強調這是最重要的一環。他說，許多民眾認為少吃就會瘦，但當脂肪代謝機轉失衡，身體處於營養不均衡的狀態，少吃不僅不會瘦，甚至還會囤積脂肪。因此，讓人健康變瘦的關鍵就是均衡的營養，因為當細胞有充足的營養，身體會自動啟動脂肪代謝機制，將細胞內的脂肪轉化為能量消耗掉。

不過王元賢也說明，要能做到「營養均衡」這件事情，有時又跟第二要素的「能量赤字」衝突，因此很多人之所以難以健康瘦下來，大多是因為無法做到「營養均衡」，因為我們身體一天需要46種營養素，包含礦物質、胺基酸、維生素，才能快速透過營養改善細胞狀態，進而達到減脂的目的。

王元賢最後補充說，以上都沒有提到「運動」，是因為「減脂」跟「增肌」是兩種不同的路徑，因此減肥減重，飲食及營養的調整優於運動，以他的經驗，運動有助於增肌，但是減脂的效果有限，稍有不慎，反而容易減到肌肉，而造成皮鬆肉垮、氣色不佳的結果。當然，適度的運動對身體的健康還是有一定的幫助，期盼大家都能健康的達成減肥大作戰。