大陸西北光照充足，適合農業發展。大陸企業超越農業發展公司在甘肅張掖，引進荷蘭智慧溫室工業化栽培技術，栽培歐洲品種的小番茄、彩椒等精緻蔬果。（藍孝威攝）

大陸西北光照充足，適合農業發展。大陸企業超越農業發展公司在甘肅張掖，引進荷蘭智慧溫室工業化栽培技術，栽培歐洲品種的小番茄、彩椒等精緻蔬果。（藍孝威攝）

大陸西北光照充足，適合農業發展。大陸企業超越農業發展公司在甘肅張掖，引進荷蘭智慧溫室工業化栽培技術，栽培歐洲品種的小番茄、彩椒等精緻蔬果。（藍孝威攝）

西方媒體如《紐約時報》、《華爾街日報》經常引述高盛集團等國際分析師，或是中美商會、中歐商會企業家，從GDP、CPI、PMI、PPI、貨幣發行量M2、進出口金額消長等各種數據來解讀中國經濟，認為大陸疫後經濟復甦程度不如預期，甚至看衰未來發展。但仍有商業嗅覺敏銳的台商抓住當地政府的優惠政策，在西北沙漠培育高經濟價值的菌菇類農產品，不僅自己經商賺錢，也帶動當地民眾就業脫貧，達成雙贏。

甘肅省武威市位處大陸西北，古浪縣早年長期名列大陸國家級貧困縣。自2011年起，古浪開始實施大規模生態移民易地扶貧搬遷工程，將生活在祁連山高海拔貧困山區和生態惡化沙區、乾旱區的6萬多貧困群眾易地搬遷到縣境南部黃花灘，政府輔導民眾從事溫室農業、養羊、種植玫瑰等，直到2019年12月宣告脫貧成功。

比起經濟富裕的華東、華南，台商為什麼願意到西北的窮鄉僻壤投資？錢建華來自台北萬華，早年從事房地產生意，1999年隨英業達集團副總裁溫世仁赴甘肅蘭州考察，投身扶貧公益項目。2019年1月和朋友合夥在古浪縣干城鄉成立正文菌業，用太空包技術生產菌菇。

錢建華善加利用當地政府推出的優惠政策，例如溫室大棚由政府出資興建，他只要支付租金承租即可。當冬天氣溫低，溫室需要取暖時，電費也有補助。正文菌業在當地累計投資約1500萬元人民幣，現承租126個食用菌種植大棚和4座冷庫，每座冷庫占地均在2000平方公尺以上。

在銷售策略上，錢建華走反季節路線。像現在大陸南方正值夏天菌菇盛產旺季、價格便宜，他讓工廠休息，等到南方菌菇生產進入尾聲，他再開足馬力生產，以求在市場上賣個好價錢，並通過協議供貨方式，將產品銷往香港、深圳等南方城市。在種植策略上，錢建華培育目前市場上最夯的品種，例如富含膠原蛋白的黃金耳，還有價格較高的袖珍菇、口感脆嫩的姬菇等。

錢建華表示，工廠每年生產食用菌包400萬袋，2022年銷售額達到800萬元人民幣，可帶動當地貧困勞動力就業，平均每天50人，最高峰時可達每天100人以上，為周邊貧困戶帶來每月不低於3000元人民幣的收入。

除種植菌菇外，最近錢建華的事業版圖擴大，跨足有機肥生產，「因為整個古浪的養羊數量，在全大陸數一數一數二，把羊群的糞便處理成有機肥，再度投入農業生產，形成循環經濟，這是大陸國家現在要扶持的永續生態政策，我正是看中這一點。」

此外，大陸企業超越農業發展公司在甘肅張掖，引進荷蘭智慧溫室工業化栽培技術，栽培歐洲品種的小番茄、彩椒等精緻蔬果，銷往大陸國內的盒馬、山姆等高端生鮮超市。大陸高級超市以往需要從歐洲空運進口的精品蔬果，現在大陸國內就能生產銷售，大幅減少碳足跡。

番茄採有機方式種植，利用西北充分的日照和調配好比例的水、肥料，最大程度節省珍貴的水資源，且一年到頭可持續生產採收，年產值約2.5億元人民幣，可吸納1000多名搬遷群眾就業。