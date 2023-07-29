擁有68萬訂閱的Youtuber「蒟蒻講幹話」近來發片率下降，引發粉絲揣測會不會是身體出現異樣，對此，他的老婆12日在社群回應：「我先生只是死掉了」，後來也說屍體火化完畢，卻對媒體表示蒟蒻之後會拍影片說明，短短數天「死去活來」，讓外界摸不著頭緒，結果28日頻道終於上傳新片，傳來他的聲音，引起網友熱議。

「蒟蒻講幹話」昨(28)日上傳以「蒟蒻是怎麼從醫院離開的…」為標題的影片，與今年1月後的影片相同，本人未親自入鏡，只放了一隻卡比獸娃娃，他表示自己一向健康，最近卻時常拉肚子、頭暈而去醫院，結果是吃太油所致並無大礙，然而他堅持做大腸癌篩檢，當場失去理智向醫生跟護士咆哮，結果直接被醫院的保全架著離開，最後說了句「謝謝大家，我們下次再見」便結束影片。

整部影片5分鐘多，雖然貫徹以往講幹話的風格，卻未解釋頻道停更2個月的原因，不過久違更新仍吸引16萬次觀看數，許多人更在留言區表達喜悅之情：「這次的復活並不能代表不會再死一次！希望大家好好珍惜蒟蒻活著的時候」、「聽到你的聲音了，好險你好好的」、「最後面那幾句熟悉的幹話聽得好感動」；也有人認為是提前預錄影片，寫下：「我還是覺得他已經掛啦 預錄一些東西 希望他老婆幫他播」、「為了讓頻道能有收入給蒟嫂，在火化之前預錄了87集」、「看來真的走了，預錄好幾部也不露臉，讓我們慢慢習慣蒟蒻離開的事實。」