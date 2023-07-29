敦煌莫高窟名列聯合國世界文化遺產，每年吸引大批遊客前來參觀。由於石窟內的壁畫十分脆弱，必須嚴控溫度與濕度，園區嚴格限制每天入園人數上限是18000人，石窟內也嚴禁拍照錄音。（藍孝威攝）

敦煌莫高窟名列聯合國世界文化遺產，每年吸引大批遊客前來參觀。由於石窟內的壁畫十分脆弱，必須嚴控溫度與濕度，園區嚴格限制每天入園人數上限是18000人，石窟內也嚴禁拍照錄音。（藍孝威攝）

敦煌莫高窟名列聯合國世界文化遺產，每年吸引大批遊客前來參觀。由於石窟內的壁畫十分脆弱，必須嚴控溫度與濕度，園區嚴格限制每天入園人數上限是18000人，石窟內也嚴禁拍照錄音。（藍孝威攝）

世界文化遺產敦煌莫高窟，知名畫家張大千曾在此臨摹千佛洞壁畫，但引發保護文物還是破畫壁畫的爭議。敦煌研究院黨委書記趙聲良認為，「人無完人，張大千的功過兼而有之」，只能感嘆當年科技不如現在發達。（藍孝威攝）

名列聯合國世界文化遺產的敦煌莫高窟，其壁畫藝術被世人熟知，很大程度是因為著名畫家張大千的臨摹，而他臨摹的方式，究竟是保護文物還是破壞壁畫，一度引發爭議。敦煌研究院黨委書記趙聲良認為，「人無完人，張大千的功過兼而有之」，只能感嘆當年科技不如現在發達。

莫高窟坐落於河西走廊的西部盡頭的敦煌。它的開鑿從十六國時期至元代，前後延續約1000年，是古代絲綢之路上，東西方文明之間對話和交流的重要見證。莫高窟1961年被大陸國務院首批列為全國重點文物保護單位，1987年被聯合國教科文組織列入世界文化遺產保護項目。

在敦煌壁畫的名氣尚未打開前，張大千曾在1941年率隊赴敦煌臨摹壁畫，此次敦煌之行長達2年7個月，期間曾去了蘭州、西寧、榆林窟等地，在敦煌前後住了1年半。前期為300多個石窟編號，之後焚膏繼晷在黑暗的洞窟中臨摹，並高薪雇用青海塔爾寺五名喇嘛畫師協助。據說整個專案自費5000兩黃金。

但是1942年年底，中央研究院歷史語言研究所所長傅斯年和考古室主任李濟，聯名上書國民政府監察院院長于右任，稱接到舉報後調查，認為張大千在臨摹時破壞敦煌壁畫。

趙聲良解釋，張大千當時要先在牆壁釘上一層透明紙，然後在上面描圖，但是壁畫被他用圖釘這麼一釘，當然就會被破壞一些。而且石窟裡的壁畫隨著年代演進，是一層一層疊加上去的，有4、5層之多。在看到表面破損，裡層透露出其他圖案時，現代有「整體搬遷」的技術把外層完整剝下，但當張大千時只能挖除破損部分，臨摹裡層的壁畫。

「所以這非常遺憾，但我們要從歷史角度看待問題」，趙聲良認為，人無完人、張大千有功也有過，功在傳播敦煌壁畫，掀起敦煌學研究熱潮，但破壞壁畫確實不妥。

而敦煌石窟的壁畫保存，也遇上近年來的氣候暖化挑戰。綠色和平組織日前表示，因氣候變化而導致的罕見降雨，導致洞窟遭雨水滲漏「濕度飆升、暴雨引發的山洪以及洞窟的塌陷已經在發生」。

趙聲良表示，已為每個石窟裝設傳感器，24小時監測溫度和濕度，一但警報響起，立刻關閉該洞。與此同時，敦煌研究院也在和時間賽跑，加快數位化保存，即使日後壁畫因風化等因素消失，還能留下數位檔案。

此外，為嚴控石窟內的濕度，景區對每天進園的遊客數量設限，上限是18000人，因此每到暑假旺季，常需提前十幾天、半個月預定門票，甚至還搶不到，趙聲良鼓勵遊客趁冬天人少時來參觀也不錯。