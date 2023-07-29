金防部前政戰主任劉強華少將，2021年因「違反營外男女分際」，與女子共宿旅店，遭記大過一次懲罰，且遭國防部火速撤職，自金門帶回台灣，暫調陸軍司令部委員接受調查。劉強華不服提起訴願遭駁抗告，台北高等行政法院認為陸軍司令部取證過程尚無違法，且劉強華的確有與「異性獨處一室」6小時，因此判他敗訴。可上訴。

劉強華是政戰80年班畢業，從初官起幾乎都在後備指揮部任職，近年派駐外島，曾任澎防部政戰主任，2019年6月調升金防部政戰主任。由於後備出身的政戰軍官已許久未晉任將官，2019年7月劉強華晉升少將令人刮目相看，若劉不出事，仕途無可限量。

判決書指出，劉強華於2021年12月2日23時48分至12月3日6時36分，與王姓女子徹夜共處於某旅店，國防部依檢舉進行調查，並召開懲處人事評議會，認為劉強華「營外」違反性別分際規定，記大過一次懲罰，劉強華不服提起訴願遭駁回，再提行政訴訟。

劉強華主張，陸軍司令部以違法方式取得旅店監視器畫面及相關事證，應無證據能力。且與王女及其配偶如同家人，與王女亦無不正當男女關係，逕認原告與王女有違反男女分際之事而作成一大過處分，實屬違法，要求撤銷原處分。

陸軍司令部則認為，劉強華確實與王女於房間內徹夜共處一室6小時，且證據取得也無違法搜查，人評會委員就陸海空軍懲罰法規定充分討論，並由劉強華及其律師親自出席陳述，再經與會委員討論及投票表決後，核予記大過一次，並無不合。

法院審酌，陸軍司令部取得旅店監視器畫面及住宿證明等資料，並無違法。而劉強華與王女是有「異性獨處一室」之言行不檢、未尊重性別互動分際事實，核予記大過一次，並無違法，訴願決定予以維持，並無不合。劉強華所主張原處分違法之各種理由，皆不可採。劉強華訴請撤銷原處分及訴願決定，為無理由，應予駁回。可上訴。