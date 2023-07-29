甘肅省金昌市是大陸十分重要的有色金屬開採、以重化工為主體的重工業城市，是大陸最大的鎳、鈷生產基地。圖為鎳鈷合金在民生、國防領域的應用項目。（藍孝威攝）

甘肅省金昌市是大陸十分重要的有色金屬開採、以重化工為主體的重工業城市，是大陸最大的鎳、鈷生產基地。圖為鎳鈷合金在民生、國防領域的應用項目。（藍孝威攝）

甘肅省金昌市是大陸十分重要的有色金屬開採、以重化工為主體的重工業城市，是大陸最大的鎳、鈷生產基地。圖為鎳鈷合金在民生、國防領域的應用項目。（藍孝威攝）

甘肅省金昌市是大陸十分重要的有色金屬開採、以重化工為主體的重工業城市，是大陸最大的鎳、鈷生產基地。圖為鎳鈷合金在民生、國防領域的應用項目。（藍孝威攝）

甘肅省金昌市對台灣人來說或許並不熟悉，但它卻是大陸十分重要的有色金屬開採、以重化工為主體的重工業城市，是大陸最大的鎳、鈷生產基地，和鉑族金屬提煉中心。鎳、鈷等金屬可融入鋼鐵打造成高強度的合金，例如在天上飛的人造衛星、民航客機；陸地上跑的高鐵列車；海上行駛的輪船、軍艦等，在民生和國防工業上應用廣泛。

鎳、鈷金屬作為重要的戰略物資，是發展重工業和國防工業不可缺少的金屬材料，中共建政後，西方世界對其始終嚴密封鎖與禁運。直到1958年，一群地質工作者在甘肅河西走廊的茫茫戈壁中，發現了金川硫化銅鎳礦，這也是迄今為止，全大陸最大的一座鎳礦，一舉打破了西方國家的「鎳封鎖」。

1959年6月大陸國家冶金工業部成立永昌鎳礦；1961年1月更名為金川有色金屬公司（金川公司）。1963年採出了第一批礦石，1964年產出了第一批電解鎳，1965年鉑族金屬正式提煉成功，1966年建成了萬噸規模的一期工程，1978年被列為全大陸三大礦產資源綜合利用基地之一。

1974年，金川銅鎳礦的勘探全部結束，礦床儲量巨大，含有銅、鉑、鈀、鋨、銥、釕、銠、金、銀、鈷、硒、硫、碲、鉻、鐵、鎵、鍺、錮、鉈、鎘等20多種伴生元素。地勘累計探明礦石儲量5.2億噸，鎳金屬量552萬噸，鎳金屬儲量在世界同類礦床中列第三位，銅金屬量341萬噸，鈷金屬16萬噸，鉑族金屬210噸，被當地人暱稱為「聚寶盆」。

金川公司的所在地—金昌，也由60年前在地圖上找不到名字的小村莊，因鎳礦的發現催生了世界500強企業金川集團公司，也讓因企設市的金昌市崛起在祁連山下，發展成為一座新型的工業城市，成為享譽世界的中國鎳都。2022年，金川集團躍居世界500強企業第339位。

靠著金川集團豐富的鎳、銅、鈷等金屬資源及原材料規模優勢，金昌市企融合打造千億級鎳銅鈷新材料產業創新聚集區和新能源及新能源電池產業鏈。錳酸鋰、鎳氫電池正極材料等產品研發量產，部分產品進入全球高端產業鏈，推動金昌鎳銅鈷新材料和新能源及新能源電池等產業迅速發展。