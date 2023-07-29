位於甘肅張掖的山丹軍馬場，從漢代以來，迄今已有2000多年歷史，培育出的軍馬體格健壯。自2001年起停止軍馬養殖後，馬場向觀光旅遊業轉型，每當夏季來臨，遊客可觀賞到萬馬奔騰於藍天白雲下的綠色草原，場面十分壯觀。（藍孝威攝）

位於甘肅張掖的山丹軍馬場，從漢代以來，迄今已有2000多年歷史，培育出的軍馬體格健壯。自2001年起停止軍馬養殖後，馬場向觀光旅遊業轉型，每當夏季來臨，遊客可觀賞到萬馬奔騰於藍天白雲下的綠色草原，場面十分壯觀。（藍孝威攝）

位於甘肅張掖的山丹軍馬場，從漢代以來，迄今已有2000多年歷史，培育出的軍馬體格健壯。自2001年起停止軍馬養殖後，馬場向觀光旅遊業轉型，每當夏季來臨，遊客可觀賞到萬馬奔騰於藍天白雲下的綠色草原，場面十分壯觀。（藍孝威攝）

位於甘肅張掖的山丹軍馬場，於公元前121年由西漢驃騎將軍霍去病始創，位於河西走廊中部，祁連山冷龍嶺北麓的大馬營草原，地跨甘肅、青海兩省、毗鄰三市（州）六縣，總面積329.54萬畝。夏季的馬場水草豐美，在藍天白雲下，遊客可欣賞綠色草原上萬馬奔騰的景觀，甚至騎上馬背，與馬兒近距離接觸。

山丹軍馬場負責人表示，這裡不僅是世界上歷史最悠久的皇家馬場，也曾是亞洲最大、世界第二大軍馬培育場，在蘇聯頓河馬場解體後，曾占據世界第一的位置。2001年停養軍馬後，當地大力推廣旅遊業，讓民眾體驗草原騎馬樂趣。

自漢武帝元狩2年(公元前121年)在這一帶建場養馬以來，歷代都在此地設有皇家馬場，持續不斷作為養馬基地，提供無數良駒給朝廷作為軍馬征戰四方。中共建政後屬於中央直屬單位，一直由部隊管理，50多年來，每年平均為解放軍培育軍馬2萬匹。

山丹馬是以馱載為主的兼用型馬品種，經過長年雜交改良，陸續引進阿拉伯種公馬、英純血種公馬等國外優良馬種，培育出「阿丹」、「英丹」等新型騎乘馬匹，主要培育有青藏馬、蒙古馬、伊型馬、大宛馬、頓河馬、河曲馬和白章別徵馬（血汗馬種）等。毛色以棕色為主，黑色次之。

山丹馬氣質雄健彪悍、結構協調勻稱、體形方正威武、體質粗壯結實、反應敏捷靈活、速度快耐力強，以「日行千里」而聞名，對高寒山地適應性強，遺傳性穩定。現已成為大陸旅遊市場和各類馬術運動會的主要用馬。

隨著大陸國防現代化、科技化，已不再需要軍馬，繁育業務已在2001年停止，結束了2000多年軍馬培育的歷史使命，之後向觀光旅遊業轉型。從此，山丹馬場褪下了軍管區的神秘面紗，開始為遊客提供服務。

山丹軍馬場負責人表示，在新冠疫情3年期間，當地旅遊業陷入蕭條，但今年疫情平緩後，觀光旅遊逐漸復甦，截至目前已接待約5萬名遊客，往年旅遊業產值平均每年約1000萬元人民幣左右。