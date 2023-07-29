嘉峪關位於河西走廊中段，號稱「天下第一雄關」，是中國明代萬里長城西端終點。因地勢險要、建築雄偉，是古代「絲綢之路」的交通要塞。當地有俗諺稱：「出了嘉峪關，兩眼淚不乾，前是戈壁灘，後是鬼門關」。（藍孝威攝）

嘉峪關位於河西走廊中段，號稱「天下第一雄關」，是中國明代萬里長城西端終點。因地勢險要、建築雄偉，是古代「絲綢之路」的交通要塞。當地有俗諺稱：「出了嘉峪關，兩眼淚不乾，前是戈壁灘，後是鬼門關」。（藍孝威攝）

嘉峪關位於河西走廊中段，古代進出關，都必須持有「關長」簽發的旅行文件「關照」。為了讓遊客沈浸式體驗歷史，園區也聘請數位名員工扮演「關長」，其中一名光頭留著落腮鬍的李森，因為談吐幽默風趣、史地知識豐富，迅速在網路上走紅。（藍孝威攝）

嘉峪關位於河西走廊中段，古代進出關，都必須持有「關長」簽發的旅行文件「關照」。為了讓遊客沈浸式體驗歷史，園區也聘請數位名員工扮演「關長」，其中一名光頭留著落腮鬍的李森，因為談吐幽默風趣、史地知識豐富，迅速在網路上走紅。（藍孝威攝）

嘉峪關位於河西走廊中段，號稱「天下第一雄關」，是中國明代萬里長城西端終點。因地勢險要、建築雄偉，是古代「絲綢之路」的交通要塞。當地有俗諺稱：「出了嘉峪關，兩眼淚不乾，前是戈壁灘，後是鬼門關」。（藍孝威攝）

嘉峪關位於河西走廊中段，號稱「天下第一雄關」，是中國明代萬里長城西端終點。古代出了嘉峪關後，前方就是西域，因此設有「關長」，為出行旅客簽發通關文書「關照」，性質類似現代的護照。現在景區也聘僱員工扮演「關長」，其中一位「關長」名叫李森，雖然他只有國中學歷，但是靠著長年自學而博學多聞，能記住許多城市的古代名稱，與遊客幽默詼諧的互動，讓他在抖音上迅速走紅。

嘉峪關在歷史上曾被稱為河西咽喉，因地勢險要、建築雄偉，是古代「絲綢之路」的交通要塞。當地有俗諺稱：「出了嘉峪關，兩眼淚不乾，前是戈壁灘，後是鬼門關」。當年從這裡出發去新疆做生意的商人，面對盜賊蜂起的戈壁瀚海，極有可能在途中就命喪土匪刀下，但為了生計又必須勇往前行，所以把背後說成「鬼門關」是為了給自己打氣。

在古代，不論是出關至西域，或是進關到中原，都必須拿到由嘉峪關「關長」簽發的「關照」。為了讓遊客沈浸式體驗歷史，園區也聘請數位名員工扮演「關長」，其中一名光頭留著落腮鬍的李森，則是最知名的一位。因為他熟知中國各地的古代地名，和遊客互動時談吐詼諧，只要他當班，到訪的遊客都爭相與他合影。

根據抖音視頻，一名自稱來自湖南永州的女性來申請「關照」，李森不假思索問道，「零陵人士，妳到西域有何貴幹？」「從商。」「做什麼生意啊？」「進口生意。」李森拿著毛筆邊聽邊寫，立刻念出寫好的通關文書：「零陵美女XXX，前往西域海外代購。」令現場遊客歡聲笑語不斷。一位來自福建廈門的遊客說自己出使考察，李森寫下「鷺島御史出使西域36國，考察風土人情。」

現場一名台灣遊客說，她來自台北，要去西域賣珍珠奶茶，李森聞言，在關照上信手拈來寫下某某人氏來自「艋鎔」，允許前往西域。台灣人都知道萬華又稱艋舺，相信只有極少數人才知道「艋鎔」是台北的古稱。

李森雖然只有國中學歷，但閒暇時酷愛閱讀歷史書籍，接受媒體採訪時，表示自己曾接待過不少台灣遊客，例如台南舊稱「承天府」、金門曾叫「浯州」。為了和外國遊客互動，他也自學20餘種外語，能和外國遊客簡單交流。他當場秀了一段義大利語，大意是先生／女士您好，歡迎來中國萬里長城嘉峪關，然後等寫完「關照」後，再說聲：祝你好運！

今年43歲的李森說，他從沒想過突然有天會在網路上走紅。即使出名了，也沒想到跳槽，「我在這兒已經幹了一、二十年了，對這裡是非常有感情的，哪兒都不去！」如果您有機會到嘉峪關旅遊，可別忘了來找這位有趣的網紅「關長」。