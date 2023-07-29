中國大陸研發的太陽能發電技術再升級，採先儲熱再發電的方式，達到不浪費每天的光照時間。圖為線性集熱，在廠區內架設大量的集熱管線收集太陽熱能。（藍孝威攝）

中國大陸研發的太陽能發電技術再升級，採先儲熱再發電的方式，達到不浪費每天的光照時間。圖為塔式集熱，中間高聳矗立著一座吸熱島，地面上圍繞著12000面大鏡子，從四面八方捕捉光照後反射到塔尖，溫度能超過攝氏一千度。（藍孝威攝）

中國大陸研發的太陽能發電技術再升級，採先儲熱再發電的方式，達到不浪費每天的光照時間。圖為塔式集熱，中間高聳矗立著一座吸熱島，地面上圍繞著12000面大鏡子，從四面八方捕捉光照後反射到塔尖，溫度能超過攝氏一千度。（藍孝威攝）

為達到節能減排目標，大陸著力發展可永續再生的清潔能源，除了既有的太陽能和風能發電，現在甘肅發展熔鹽線性集熱、塔式集熱等2種光熱發電新技術。雖然現在發電成本仍高，一度電的成本要0.8元人民幣，但透過技術改良，建二代廠、三代廠，希望降低發電成本到一度0.3元，實現商業競爭力。

和傳統的太陽能發電相比，以往利用沙漠中充足的光照，直接照射在太陽能發電板上發電，但生產的電力無法儲存，必須隨時聯網傳送出去。因為成本太高，有時候不需要生產那麼多電力，時常發生限制發電、白白浪費光照時間等缺點。

現在工程師採用新技術，收集白天的光照先儲存為熱能，再用熱能燒水、產生水蒸氣推動發電機，等於取代傳統的煤炭火力或天然氣發電，不僅在白天可以發電，就算太陽下山後，提取儲熱罐裡的熱能，仍可繼續發電，做到24小時不停機，解決光照時間限制的問題。

在面積254平方公里、快要接近一個台北市大小的敦煌市光電產業園區裡，目前入駐了光電企業32家，其中有2家很特別。其一是蘭州大成敦煌50兆瓦熔鹽線性菲涅爾式光熱發電項目；其二是敦煌首航節能100兆瓦塔式光熱發電項目。兩者的發電規模在各自的領域裡，都是全大陸第一。

兩者都採用「熔鹽」作為吸熱的介質，技術差別在於前者採線性集熱，在廠區內架設大量的集熱管線收集太陽熱能；後者採塔式集熱，中間高聳矗立著一座吸熱島，地面上圍繞著12000面大鏡子，從四面八方捕捉光照後反射到塔尖，溫度能超過攝氏一千度。

敦煌大成聚光熱電有限公司副總經理孔令剛表示，敦煌當地光照條件良好，每年有效光照利用時間將近3000小時，目前每度電的發電成本約0.8元人民幣，預計在5年時間內，隨著技術迭代更新、產業鏈進一步完善、擴廠生產，把成本降到火力發電的水準，才有市場競爭力。

首航高科董事長黃文博表示，以塔式吸熱島為圓心，周圍地面上排列78環的定日鏡，共計12000面之多，每塊大型的定日鏡由35個小鏡子組成，每個小鏡子相當於平時睡覺的單人床，尺寸為2米乘以1米6，總面積140萬平方公尺。鏡子如果連起來鋪成玻璃棧道，能從地面來回中國太空站一趟，相當於800多公里。

黃文博表示，12000面定日鏡全部由電腦系統控制，自動追蹤太陽角度，把光熱反射至塔頂後儲存起來，根據電網的需要可日夜持續發電。傳統太陽能面板壽命到期後報廢，廢棄物埋入地下還有造成汙染疑慮，新一代的定日鏡在30年報廢後，很多材料可以重新利用，對地球環境更友善。