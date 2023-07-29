25歲鄭姓男子29日晚，與友人前往中正區天成飯店3樓聚餐，席間疑似喝了不少酒，約8時30分時，鄭突然打開外推式落地窗，接著爬出在外牆行走，接著就直接摔落至忠孝西路人行道上受傷，警消獲報後，已將他送往醫院急救中。

警消晚間8時許獲報，忠孝西路有男子摔落地面，現場有大片血跡，初查受傷的鄭男原本在3樓天成飯店餐敘，但不知為何突然打開窗戶，接著在外牆移動，不久便失足墜落，鄭因重傷送往台大，目前尚在搶救中。