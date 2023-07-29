大陸新冠疫情解封之後的第一個暑假，各地景區湧入大量遊客，是疫情期間的好幾倍。光是敦煌鳴沙山、月牙泉景區，每天就有2至3萬名遊客湧入，許多遊客都想體驗騎乘駱駝，景區也特別設置「駱駝紅綠燈」，行人、車輛、駱駝都必須依照燈號管制通行。（藍孝威攝）

大陸新冠疫情解封之後的第一個暑假，各地景區湧入大量遊客，是疫情期間的好幾倍。光是敦煌鳴沙山、月牙泉景區，每天就有2至3萬名遊客湧入，許多遊客都想體驗騎乘駱駝，景區也特別設置「駱駝紅綠燈」，行人、車輛、駱駝都必須依照燈號管制通行。（藍孝威攝）

大陸新冠疫情解封之後的第一個暑假，各地景區湧入大量遊客，是疫情期間的好幾倍。光是敦煌鳴沙山、月牙泉景區，每天就有2至3萬名遊客湧入。圖片後方沙丘為鳴沙山。（藍孝威攝）

大陸新冠疫情解封之後的第一個暑假，各地景區湧入大量遊客，是疫情期間的好幾倍。光是敦煌鳴沙山、月牙泉景區，每天就有2至3萬名遊客湧入。圖為月牙泉。（藍孝威攝）

大陸新冠疫情解封之後的第一個暑假，各地景區湧入大量遊客，是疫情期間的好幾倍。敦煌甚至傳出駱駝因不爽工作量太大而鬧「罷工」，相關新聞還上了熱搜。鳴沙山月牙泉旅遊發展公司副總經理王有霞解釋，駱駝自古以來就有「沙漠之舟」的稱號，而景區的駱駝不僅有上下班時間，還會每天餵食飼料和飲水、限制騎乘人數，工作條件比古代好很多，請大家不用擔心。

想要沈浸式體驗大漠風光，許多遊客會選擇騎乘駱駝。疫情3年後，敦煌今夏進入旅遊旺季，從7月開始，每天單日接待量約2萬人，到7月中旬時已經到近3萬人次。正因如此，「敦煌駱駝罷工」甚至疑似過勞死的新聞上了熱搜，不免讓人擔心駱駝的動物權，有沒有被人類善待。

「大家在自媒體上看到的視頻經過刻意剪輯，」景區負責人王有霞澄清，其實景區的駱駝每天有固定工作時間，上午7至11點，傍晚5至8點30分。隊長在最前面牽著駱駝一起走，「一趟下來3.5公里，人都沒有問題，駱駝怎麼會被累死？」

王有霞解釋，駱駝自古在河西走廊沙漠就是重要的運輸工具，依靠駝峰裡儲存的脂肪，可以長時間持續前行且不用進食。現在駱駝成為景區的寶貝，在中午6小時的休息時間裡，養殖戶會讓駱駝補充飲水和飼料，工作條件其實比古代好很多。

「由於今年敦煌旅遊特別火爆，遊客數量比起往年出現30％增長，」在新聞上了熱搜後，王有霞表示，公司決定，在最大程度滿足遊客需求，並且平衡駱駝工作量的前提下，景區每天有12000人可以騎到駱駝。

此外，隨著愈來愈多的遊客慕名前來敦煌騎乘駱駝，從2020年開始，景區規畫駱駝騎行的線路和車輛、行人線路交叉時，會在路口設置紅綠燈。當綠色的駱駝圖案燈亮，代表人車必須停下，讓駱駝過馬路，成為敦煌鳴沙山景區裡一道特別的風景。