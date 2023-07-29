這種情況究竟該如何抉擇？一名人妻認為，愛愛時若聽到孩子的哭聲，應該馬上停下來去關心孩子，未料她的老公卻不這麼想，屢次拒絕「停戰」，兩人常為了這件事起爭執，貼文一出，引發兩派網友論戰，有人力挺男方，狂酸：「有這麼心疼嗎」。

原PO在臉書社團《匿名公社》發文抱怨，常常和老公恩愛到一半，突然聽到兒子的哭聲，結果老公竟然無動於衷，完全沒有要休戰的意思，原PO無奈地說，她沒有要求老公去哄小孩，「但至少讓我先去哄」，兩人無法達成共識，為了同樣的問題屢次爭吵，「下次又遇到，一樣不管他兒子在哭」。

貼文曝光後，網友的意見兩極，有一派人力挺男方，直說：「小孩哭個1分鐘，有這麼心疼嗎」、「哭一下又不會怎樣，妳老公中斷後，可能就不行了」、「我會冷掉」、「認真回覆，小孩不需要一哭就顧，老公的做法沒錯，一哭就哄往往會帶出毛孩子」、「有差那30秒嗎」。

不過也有人抱持相反意見，「覺得小孩子好可憐…」、「聽到小孩在哭，應該也會沒啥興致才對吧」、「過程中聽到小孩哭很解，是我也想去哄」、「應該叫他停下來去抱小孩，而不是都媽媽負責啊」、「只顧自己爽，有夠爛的」。