美國佛羅里達州一間海生館飼養了一對海牛兄弟巴菲特（Buffet）與「修」（Hugh），幾個月前，牠們之間突然發展出「激烈且頻繁」的親密關係，如此持續了2個月，某一天在恩愛告一段落後，工作人員發覺弟弟「修」竟躺在水裡，一動也不動，經過查看發現牠已經死亡，死因報告於最近出爐。

根據《紐約郵報》27日報導，位於佛州薩拉索塔（Sarasota）的「莫特海洋實驗室」（Mote Marine Laboratory & Aquarium）4月底公布了館內海牛「修」的死訊，經過解剖分析後，館方最終確認，38歲的修因為性愛時過於激情，結腸被「衝撞」出一道14.5公分長的撕裂傷，造成大量出血，最後不幸身亡。

美國佛羅里達州一間海生館日前傳出憾事，一對公海牛因為交配過於激烈，竟導致其中一方出血過多身亡。

館方解釋，其實早在兩隻海牛開始出現性行為時，他們就注意到了，但由於兄弟倆沒有出現明顯的「不適或痛苦」，因此工作人員沒有介入，僅偶爾嘗試轉移牠們的注意力。在修過世之前，他們也在飼養池內採集到血便，儘管如此，他們還是選擇保持距離，讓海牛做自己想做的事。

館方強調，修與巴菲特的性交完全出於「合意」，沒有任何一方受迫，而且這樣的行為在公海牛之間是很「自然」的事。

根據薩拉索塔《先鋒論壇報》（Sarasota Herald-Tribune）引述「拯救海牛俱樂部」執行董事羅斯（Patrick Rose），公海牛與同性交配可能有兩個原因，一方面是受到繁衍的本能驅使，另一方面是要展現優勢，因此做出支配的行為。