大陸熱門競演節目《乘風2023》(浪姐4)歷經兩個月的賽程，由女團SHE出身、出道22年的Ella(陳嘉樺)拔得頭籌，然而有大陸博主認為比起第三季的總冠軍王心凌帶起現象級潮流，她卻沒有翻紅，並指出兩項關鍵原因，隨即引起網友熱烈的討論。

大陸娛樂博主「星娛兔」在微博發文分析，表示雖然Ella如預料中奪冠，與上一季的總冠軍王心凌相比卻差很多，直呼「她的熱度甚至不如美依禮芽」，對此，她認為王心凌消失在大陸演藝圈太久，因此再次出現時，瞬間吸住所有人的注意力；然而，Ella先前在另一檔人氣綜藝節目《蒙面唱將》擔任猜評團嘉賓，其他節目也能見到她的身影，人氣和地位都在，因此根本沒有驚喜感。

至於第二個原因，「星娛兔」表示王心凌的走紅離不開話題炒作，直言：「三分靠情懷，兩分靠實力，剩下的五分都是炒作」，同時稱如非如此，雖然也能翻红，但不會紅到這個程度；Ella則僅專注在舞台表演，顯然沒有炒作，也不像王心凌演唱《愛你》製造回憶殺，相對比較佛系。

文章曝光後，許多網友紛紛發表意見，有人認為Ella人氣本來就很高，何來翻紅一說：「Ella又不是來翻紅的，一直沒下過神壇」、「王心凌中途沒落了，才需要翻紅」；也有人表示最大的區別在於王心凌靠《浪姐》翻紅，Ella被邀請錄製第四季，則是替節目增加關注度，甚至說：「沒有Ella，第四季沒辦法看了」；還有人分析，王心凌走紅是天時地利人和，唯有她能製造現象級潮流，「比她地位高再多的藝人，也掀不起大浪。」