26歲男星施柏宇主演網路劇《HIStory2：越界》打開知名度，後憑藉在電視劇《想見你》中的表現人氣急速攀升，他近期在大陸發展，錄製演技類綜藝節目與新生代女星張藝凡合作，在沒有告知的情況下主動加吻戲，遭到網友怒罵不夠尊重女性，節目方針對此事回應了。

大陸綜藝《一拍即合的我們》，節目組找來不同年齡段的演員組成拍檔，重新演繹經典影視片段，施柏宇和23歲女星張藝凡組隊，張藝凡曾演出《少年的你》，在選秀真人秀《創造營2020》中成為女團「硬糖少女」的一員；兩人要詮釋互相喜歡的感情戲，劇中有一段親臉的橋段，在彩排時施柏宇親臉，結果正式拍攝施柏宇現場加吻戲，嘴對嘴吻了兩次引起張藝凡粉絲不滿，認為張藝凡年齡還小，螢幕上從未拍攝吻戲，施柏宇就這麼奪走女方的螢幕初吻，直批是職場性騷擾。

張藝凡事後激動表示「我沒有想到」，施柏宇則認為當下是在創作。影片曝光後，節目組發出聲明，表示「感謝大家對《一拍即合的我們》的厚愛和關注，在節目錄制過程中，所有工作人員及演員都是秉持著專業的態度進行內容創作，在尊重劇本的前提下完成全部拍攝。再次感謝大家的關注和支持。 」

綜藝《一拍即合的我們》官方帳號回應了。（圖／微博）

即使回應了仍引起網友不滿，表示：「導演和女演員都不知情的尊重是嗎」、「不尊重女演員的節目能不能放過女演員」、「你們所謂的專業態度就是女演員被佔便宜被性騷擾也只能當吃啞巴虧了是吧」、「這種劣質綜藝以後建議不要上了」、「給張藝凡道歉」。

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