樂極生悲的體驗，相信不少人都有過。大陸一名女學生，因為考上頂大太興奮，隨即與錄取通知合照並貼上網炫耀，沒想到午覺睡醒風雲變色，錄取通知慘遭老爸愛犬咬爛，崩潰不已。
女學生收到江南大學研究所的錄取通知書，與其合照後發上微博，同時又發給數百名親朋好友，興奮說「我錄取了」，接著隨手將通知書一放，跑去睡午覺。未料女學生睡醒後，發現通知書早已被老爸愛犬咬得破破爛爛，化為碎片散落一地，已經不可能修復。
女學生崩潰直呼「早知道不發上網炫耀了」，更氣得說「想吃狗肉的心都有了」，也自責自己未將寶貴的通知書收好，同時求助其他江南大學的研究生，詢問有沒有人可以拍一份錄學通知給她，並向校方申請補發。
江南大學錄取通知書可說非常精緻，裡面鑲嵌著該校教授研發的芬芳劑「露華」，底下則鋪著12葉桂花，讓整本書瀰漫著桂花香，同時寓意蟾宮折桂獲佳績，對12載寒窗的回饋，也是對2023年新桂的期許，讓許多校友也羨慕不已，要求校方補發一份收藏。
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