武威市雷台漢文化博物館，在出土的文物中，發現銅車馬儀仗俑。（藍孝威攝）

武威市雷台漢文化博物館，將銅車馬儀仗俑複製還原至真人大小，陳列在廣賞上。（藍孝威攝）

武威市雷台漢文化博物館，是中國大陸旅遊標誌「銅奔馬」的出土地，有著豐富的漢代歷史遺跡及文物，建有天馬西來—-雷台漢文化陳列館和大陸全國唯一一個以涼州詞為專題的陳列館。

1969年和1996年，在雷台下先後發現2座漢代大型磚室墓葬，主人生前是一名將軍。其中，一號漢墓出土有包括銅奔馬、銅車馬儀仗俑在內的各類珍貴文物231件，古錢幣近3萬枚，被史學界稱為一座蘊藏豐富的「地下博物館」。坐落在雷台漢墓之上的雷台觀，是古代祭祀雷神的地方，其建築雄偉、規模宏大，也是河西重要的道教聖地。

雷台漢文化博物館展出銅器、陶器、木器、絲織品、石器等珍貴文物166件。展覽通過實物、影音動畫、數位導覽、語音講解等方式，全方位、多角度展示了武威漢代歷史文化、天馬文化和絲路文化，突出展示了兩漢對河西走廊的開發和經營，以及武威在中西商貿往來和文化交流中的重要地位和作用。