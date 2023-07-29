86歲香港富商趙世曾是輪船之王趙從衍的第3個兒子，目前是卓能集團創始人及主席，2015年他花上百萬在深圳辦活動，只為了請台灣第一名模林志玲站台，當天親自牽著女神的手上台，轟動一時。近年鮮少露面的趙世曾不久前竟讓日本節目拍攝他的神秘豪宅，面積等同東京巨蛋大讓主持人和觀眾都看傻。
日本人氣節目《アンタッチャブるTV》日前公開到香港拍攝的特輯，還邀請到富商趙世曾且拍攝他擁有無敵海景的神秘豪宅；主持人帶著攝影團隊從豪宅大門進入，竟要經過一段小山坡才能到達，還會經過植物園和私人魚池，令人嘆為觀止。
而進入趙世曾的豪宅後，屋內相當寬敞大氣，有大量名貴收藏品，像是中東王族送的禮物、西班牙藝術家安吉爾奧特羅的作品，讓主持人震驚的莫過於站在陽台就能看到無敵海景。節目組也根據趙世曾提供的資訊，發現他的豪宅面積大小就等於日本東京巨蛋，豪奢程度非常不可思議。
過去趙世曾最常被注意的就是交過許多女友，有傳出他親口表示交往過的女友可能超過1萬個，但86歲的他至今未婚，據《香港01》報導，趙世曾說他一生都不打算結婚，擔心過世之後遭人分家；不過，趙世曾有與3任女友分別生下3個孩子，到今年初他還有被拍到交往新女友，而且都是年輕美人。
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