民眾黨總統參選人柯文哲29日下午召開首場個人演唱會「KP Show」，連唱帶跳好幾首歌，嗨翻全場。前立委郭正亮指出，柯文哲是為了凸顯出他的「都會屬性」。郭預測，柯文哲還會到各地辦小型活動，因為民眾黨沒有區域立委候選人，這一點柯文哲自己知道、也在想辦法解決，辦活動能讓網路上不特定的柯粉「現身」，用來做組織盤、推送文宣。

柯文哲29日舉辦首場個人演唱會，開場先是穿著醫師袍獻唱《囚鳥》，接著以西裝亮相，大跳《來個蹦蹦》、《王妃》、《三天三夜》、《青蘋果樂園》，載歌載舞嗨翻全場，還向妻子陳佩琪獻唱《我只在乎你》，溫馨喊話也讓陳佩琪感動落淚。

郭正亮在政論節目《中天辣晚報》先開玩笑說，若與高雄市長陳其邁、總統府秘書長林佳龍比較的話，柯文哲唱歌本來就不算太差，也一定有比立委高嘉瑜好聽。

郭正亮也分析，柯文哲開演唱會，是在用不同方式展現他的「都會屬性」，與國民黨、民進黨總統參選侯友宜、賴清德比較，柯文哲是三人中唯一一個「有都會屬性」，且是年輕人喜歡的候選人，此舉是為了凸顯他的特徵。

郭正亮表示，演唱會的場地只有342個位子，場地很小，一張票8800元，收入也不算太多，用來募款太少了，「主要不是為了募款，而是造勢，成為新聞話題」。

郭正亮也預測，柯文哲可能會在各地都舉辦，不只會有這一場，因為民眾黨沒有區域立委，所以柯不得不去各縣市辦各種小型的活動，因為一定要讓柯粉「現身」，從不特定變成特定，做組織、資料，才能把文宣推送給柯粉。

郭正亮認為，柯文哲現在就是在找方法，因為他是沒有立委的總統候選人，他知道這個問題必須克服，選舉就是文宣盤加組織盤，柯文哲正在逐步解決自己的問題。

郭正亮提到，侯友宜也是要面對自己「文宣太少」的問題，不是弱、是太少，像是40年都沒做到的塭仔圳重劃區，侯友宜做到了，也讓很多居民很感動，但沒有人知道這些故事，侯是做實事的人，但宣傳力道太弱，這也牽涉到侯自己說話太少、太客氣、太老實，不會推銷自己，要講出自己的政績。