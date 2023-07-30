張掖國家濕地公園內植物有195種，常見動物包括魚類、兩棲類、鳥類和獸類共4大動物類型共100多種，有黃土沙漠中的綠寶石美譽。（藍孝威攝）

張掖國家濕地公園內植物有195種，常見動物包括魚類、兩棲類、鳥類和獸類共4大動物類型共100多種，有黃土沙漠中的綠寶石美譽。（藍孝威攝）

張掖國家濕地公園內植物有195種，常見動物包括魚類、兩棲類、鳥類和獸類共4大動物類型共100多種，有黃土沙漠中的綠寶石美譽。（藍孝威攝）

甘肅張掖國家濕地公園位於甘肅省張掖市北、黑河東側，總面積1347.65公頃，其中保育區601.74公頃、恢復重建區379.84公頃、合理利用區366.07公頃，濕地率78.06％，是以黑河流域潛水地帶草甸、內陸鹽沼濕地植被和多樣的濕地生態系統為主要保護對象的荒漠綠洲生態系統類型濕地公園。

公園處於黑河中游祁連山洪沖積扇前緣和黑河古河道及泛濫平原的潛水溢出地帶，南高北低，自然落差20公尺，除了黑河河道及徑流新河補充水源外，地下水滲出是其主要水源。

公園內濕地植物有195種，常見動物包括魚類、兩棲類、鳥類和獸類共4大動物類型共100多種，其中中國國家一級保護動物5種、中國國家二級保護動物23種、甘肅省重點保護野生動物7種。

濕地公園是張掖綠洲這塊內陸乾旱區脆弱生態系統的重要組成部分，發揮著水源涵養和水資源調蓄、淨化水質、維護濕地生物多樣性、防止沙漠化和改善區域外氣候等重要的生態功能，作為區域關鍵生態支撐體系，對於維護張掖綠洲及黑河中下游生態安全具有重要意義。