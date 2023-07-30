位於甘肅省張掖市的丹霞七彩地質公園，園區內各種奇石嶙峋五彩繽紛。（藍孝威攝）

位於甘肅省張掖市的丹霞七彩地質公園，園區內各種奇石嶙峋五彩繽紛。（藍孝威攝）

位於甘肅省張掖市的丹霞七彩地質公園，園區內各種奇石嶙峋五彩繽紛。（藍孝威攝）

位於甘肅省張掖市的丹霞七彩地質公園，園區內各種奇石嶙峋五彩繽紛。（藍孝威攝）

七彩丹霞景區位於甘肅省張掖市臨澤縣、肅南縣境內，景區總面積50平方公里，是中國北方乾旱地區發育最典型的丹霞地貌，是大陸國內唯一的丹霞地貌與彩色丘陵景觀高度復合區。由於土壤中鐵離子濃度含量的不同，加上濕度的差異，讓丹霞地貌呈現七彩絢爛的景象。

景區首席解說員李俊玲表示，七彩丹霞景區是典型的湖相沈積地貌，能追溯到侏羅紀、白堊紀期間，當時這裡是一個巨大的鹽水湖，通過複雜的地質構造運動，通過自然界的外力運動形成彩色丘陵地貌，人類用肉眼分可辨出7至8種色彩。

李俊玲表示，通過孟塞爾土壤測試卡對比，能測出土壤裡的色彩元素達25種以上，尤其是在早晚晨昏之間、空氣濕度不同的情況之下，色彩都不一樣。這是因為土壤裡含有不同價位的鐵離子，例如二價鐵離子和三價鐵離子的比值不同，展現出來的色彩也千變萬化。

李俊玲舉例，當二價鐵離子與三價鐵離子比值過低時，山體的顏色可能呈現出來就是紅色的；

當二價鐵離子與三價鐵離子的比值過高的時候，它呈現出來的色彩或許是灰綠色、灰黑色。

李俊玲表示，彩色丘陵地貌的科普價值非常高，因為每一處線條、每一個紋理都反映出古地理氣候的大數據。比如說紅色可能代表當時沈積的環境非常的炎熱乾燥，綠色可能代表當時外界環境是一種非常濕冷的狀態。

七彩丹霞每年接待大量遊客。李俊玲表示，2019年時，當地已經突破了260萬人次，與疫情之前相比，今年7月16號，比2019年要提前12天突破了百萬人次。