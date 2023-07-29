微軟在27日發布的年度報告更新一項風險因素，凸顯GPU對數據中心的重要性。微軟在報告指出，「我們的數據中心取決於獲得許可和可建造的土地、可預測的能源、網路供應和伺服器，包括GPU和其他零件」。

上述文字是微軟在6月30日止的2023會計年度年報，提及GPU的三個段落之一。微軟前一年的年報不曾提及GPU，其他科技巨擘例如Alphabet、蘋果、Meta或亞馬遜，亦未在年報談到GPU。

自OpenAI的聊天機器人ChapGPT在全球引爆AI狂潮後，今年AI，特別是生成式AI變得更加炙手可熱，讓輝達（NVIDIA）和超微（AMD）等GPU製造商大發利市。

微軟投資的OpenAI依賴前者的Azure雲端平台執行ChapGPT和各種AI模型的運算，微軟亦使用OpenAI的模型來強化有產品，包括Outlook和Word應用程式，以及Bing搜尋引擎。上述努力和ChapGPT的火熱程度促使微軟取得較預期更多的GPU。輝達執行長黃仁勳在3月的GTP開發者大會表示，「我很高興微軟宣布Azure將向其H100 AI超級電腦開放私人預覽版。」

此外，微軟亦與輝達投資的雲端新創公司CoreWeave簽訂合作協議，確保OpenAI能取得充足的運算力。

微軟財務長胡德（Amy Hood）近日在與分析師的電話會議中表示，微軟本年度將逐季擴大資本支出，以支付數據中心、標準中央處理器（CPU）、網路硬體和GPU，此為整體產能加速的支出成長。