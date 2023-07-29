賴清德總統競選辦公室總幹事潘孟安29日代表出席「全日本賴清德後援會」成立大會。潘孟安表示，感謝旅日僑胞對台灣不離不棄；民進黨前黨主席卓榮泰強調，2024年選舉決定了台灣能否維持印太區域的和平穩定、延續本土政權與蔡英文執政的價值，也呼籲大家將賴清德留在總統府，繼續守護台灣的民主與自由。

潘孟安表示，「日本信賴之友會」在4月就已成立，是所有國家和城市中最早成立的賴清德信賴之友會，據點至今拓展至歐洲、美洲和非洲，現在五大洲都已集結關心台灣的力量，也呼籲海外僑胞將這股力量展現在明年的選舉之中。

全日本賴清德後援會29日在東京舉辦，除賴辦總幹事潘孟安、前民進黨主席卓榮泰，以及立法委員郭國文、何志偉、林靜儀、劉世芳、賴惠員親赴現場外，也有多位在地意見領袖、議員，如全日本賴清德後援會會長趙中正、日本信賴台灣之友會總會長陳天隆、前駐日大使許世楷、日本自民黨眾議員山口晉、日本「日本維新會」眾議員和田有一朗等人到場力挺。

這次是由全日本台灣聯合會顧問王明理、日本台灣基進友之會會長林省吾擔任主持，現場共超過200民眾與會。潘孟安也代表授旗予後援會幹部，共同高喊「賴清德凍蒜」展現團結氣勢，會後潘孟安則應後援會邀請，將象徵必勝的「必勝達摩」點上左眼帶回台灣，預計明年當選將右眼畫上。

潘孟安致詞時，感謝所有在日打拚的僑胞，「雖然人在海外，但只要台灣有事，大家都非常關心，對台灣不離不棄，永遠關心」。也對旅日鄉親，在促進台日友誼上的努力表達肯定，他表示，所有台僑關心台灣未來，促成台灣政府和日本參眾議員，以及日本政府的友誼，讓日本「在教育、文化、藝術交流、經濟發展的層面伸出友台的雙手，讓台日的關係變得更親近。」

卓榮泰表示，台日的國際友誼長期受國際稱讚，感謝日本政府和人民在台灣疫情最艱困的時刻捐贈疫苗，協助台灣度過難關。卓榮泰說，前日本首相安倍晉三所說的「台灣有事就是日本有事」，成功結合了台日共同捍衛的民主價值，也相信總有一天大家都會認同「台灣安全，世界就安全」的道理。

卓榮泰指出，蔡英文總統的執政團隊，在疫情期間保護台灣人民的安全與經濟產業鏈，讓世界經濟得以往前，也維護台灣的尊嚴與主權。卓榮泰強調，若是下架民進黨，台灣就得交由九二政黨、一人政黨或財團老闆統治，甚至讓親中政黨成立親中政權，這是全世界的民主國家都無法接受的事。