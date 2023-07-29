有自費參加世界警消運動會的消防同仁爆料指出，代表隊成員阻撓他們展示國旗一事，對此，內政部長林右昌29日越洋指示代表團，不用有所顧慮，把國旗拿出來。

林右昌表示，其實代表團本來就帶著國旗，準備著有好成績出現時，隨時讓世界看見台灣，28日開幕的過程或許有一些誤解誤會，但大家愛國的心與目標都是一樣的，由於加拿大跟台灣有13個小時的時差，台灣時間29日晚上10點才有賽事進行，林右昌請警政署黃署長轉達代表團，29日賽事進行時，不用顧慮，把國旗拿出來。

林右昌提到，世界警察消防運動會將有來自五十多個國家的近萬名警察、消防及海關人員共同競賽，是一個很好的交流和學習的機會。台灣的警察消防人員在歷屆的運動會中都有優異的成績，上屆更是獲得了44面金牌、28面銀牌、24面銅牌的驕人紀錄。

林右昌指出，台灣number1，同仁出國比賽都是一心一意為國家拚戰，也絕對不會放棄任何一個讓台灣站上國際舞台的機會。現在所有選手都正全力拼鬥，為台灣爭光，也請大家為選手們集氣加油！