從節目《大學生了沒》出道的女星茵茵（康茵茵）外型甜美，又因舞蹈科班出身，身段和跳舞姿勢都十分優雅，身材姣好的她因外型火辣，為她吸來一票粉絲。近日她在節目上分享去健身房運動遇到一名行跡詭異的男子，對方還一路跟到淋浴間偷拍，離譜經歷讓眾人超震驚。

茵茵在《同學來了》中表示在健身房遇到變態，當時她剛上完有氧課，對方先是跟她搭訕說：「我覺得妳剛剛的踢腿，真的踢得太美了」，她聊了幾句後就打算離開，去置物櫃拿隨身物品時，對方突然出現而且還擺出一個刻意的姿勢，讓茵茵覺得非常詭異，當下她表明希望不要繼續打擾，沒想到進到淋浴間準備脫衣服時聽到外面傳來細微的聲音，她轉過身才發現搭訕男子拉開浴簾拿手機偷拍，茵茵當時嚇壞了，立刻把浴簾拉起來，呆站在淋浴間內，對方被發現後就立刻手刀跑走了。之後因為這件事茵茵放棄那間健身房6個月的會籍，再也不敢去。

茵茵透露被陌生男子跟到淋浴偷拍。（圖／同學來了 YouTube）

（來源／影片取自同學來了YouTube，如遭刪除請見諒。）

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