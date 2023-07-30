航空業各個環節成本增加，票價一飛沖天。

物價持續上漲，出遊更要精打細算，低成本航空公司機票成了許多人出國旅遊的優先選項。然而上網操作訂位流程各個環節的選項常讓很多人暈頭轉向，最終結帳時發現沒有「省很大」的感覺。專家直言，廉航業者把整套服務環節仔細拆解逐一收費，讓消費者迷失在一道又一道選擇題之中，為免落入「決策疲勞」陷阱，務必在時間充裕的情況下上網訂票。

英國《太陽報》報導，低成本航空業者讓人最容易聯想到的特色就是所有服務細項個別收費，例如選位、額外行李重量、餐點，每個環節花費選項還不只一個，說穿了就是用「決策疲勞」影響消費者決斷力，達到拉高結帳金額的目的。

澳洲媒體《金融評論報》（Financial Review）直指，這種策略會降低人們做出正確決定的能耐，消費金額往往因此超出預期數目。一開始先決定選擇哪家航空公司，再選早班機或晚一點的航班，接著考慮是否多花一些錢選靠窗座位，然後決定是否第一時間購買托運行李重量，或者要不要直接升等優質經濟艙，「每一道決定都是導致最理想的抉擇消失的原因」。

「決策疲勞」生效的關鍵在於消費者想儘速完成訂位、買斷機票結帳的意願，為了「儘早拍板」，很多需要仔細考慮的選項變成飛快敲定。要想破除這道魔障，《金融評論報》建議消費者針對每一道選擇題仔細思考，就能按照真正的需求支付花用。然而，要把訂位程序重頭跑一次得耗更多時間精力，所以，務必在不趕時間的情況下預定航班，如此一來，每個環節決定前都有餘裕仔細比較。

美國賓州大學行銷學教授蘭伯頓（Cait Lamberton）對這個建議大表贊同。她說，要想克服這些價格波動考驗，上網訂票時得放慢速度，給自己時間空間，方能注意到各個環節的差異。

按照航空公司網站的建議操作訂位流程，很容易發現消費者何以付了更多金額。英國《電訊報》日前研究發現，歐洲熱門廉航業者瑞恩航空（Ryanair）同一個航班的票價竟多達32種價位。航空旅行分析師葛蘭特（John Grant）向《電訊報》表示，這種策略顯然已獲實證有利可圖，有些廉航業者從每一名旅客收取的「附加收入」高於實際票價。

如果旅客真的想省錢，訂位時就別選擇太多附加服務。例如很多人不訂機上餐點，而是在航空公司允許手提行李攜帶點心的情況下自備飲食；不買托運行李重量、不付費選位也是常見的因應之道。