根據《紐約郵報》報導，以色列一名77歲男子納希姆（Nissim Kahlon）在1973年時，居住在荷茲利亞海灘沿岸的一個帳篷內。之後他便在砂岩懸崖上挖掘並建造一個洞穴，使用回收的木材、金屬、陶瓷和石頭一步一步建造、裝潢他的手工小屋，並在裡面居住了50年。

不過，納希姆近日卻收到以色列環境保護部向他發出了驅逐通知，環境保護部指出，納希姆的建築是非法的，且在環境部多次展開調查評估該處汙染狀況後，發現汙染程度加劇。而環境部更表示，過去50年來，納希姆對於砂岩懸崖造成嚴重破壞，危及公共安全。

對此納希姆表示，他早在1974年就收到當局的拆除令，但都沒有人執行，他也表示，10幾年前，政府將電網安裝近他家時，就是默許了他的存在。而他也直言「我不會離開這裡，我已經準備好，讓他們把我埋在這裡了，我無處可去，我沒有其他家」。

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