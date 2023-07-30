身兼網紅、服裝品牌老闆兼模特兒、媽媽三種身分，知名服飾品牌Major made創辦人瑪菲斯（Mavis），其實最享受的還是「媽媽」這個角色。對於二寶媽的她而言，「母親」是種釋放愛、成為孩子靠山的存在，是一個很棒的身分！

從剛出社會朝九晚五的上班族，2003年開始成為網紅，從個人網拍踏入服飾產業，到2010年瑪菲斯和先生自創全新女裝品牌「Major made」，成為台灣女性流行時尚的一個指標。近年來更因請來天后蔡依林、林依晨、柯震東等知名藝人代言，讓品牌知名度迅速登上了另一個高峰。

看似事業女強人的瑪菲斯，其實一直沒有忘記最想完成的另一個身分─母親。

孩子是緣分！試管失敗卻自然受孕

之前因為工作太忙，瑪菲斯十年內曾經流產數次。忙碌之中也因緣分，在2016年2月順利生下女兒曉邦妮，成為新手媽媽。2022年七月懷上第二胎寶帝，跟第一胎已經隔了六年。本來第二胎有做試管嬰兒，沒想到最後成形的胚胎不完整，根本無法使用，只能無奈放棄，沒想到放棄後，卻反而自然受孕了，兩胎預產期只差一天，讓瑪菲斯更相信和「孩子之間的緣分！」

雖然兩胎最後都是自然受孕，但瑪菲斯想跟一樣打算做試管嬰兒的媽媽們分享：如果真的打算做試管嬰兒，最重要的是整個過程要保持鎮靜，不要緊張，保持「平常心」！仔細去推算排卵期、甚至營養品事前準備不能少，像是攝取足夠的葉酸，還有最重要的要有「做好當父母的心理準備！」面對家中迎接新成員，夫妻雙方有懷孕共識，才能在懷孕、生產後遇到問題時，共同面對、解決。

「對我來說心理壓力的程度，也會是懷孕重要的一環，所以備孕的過程中，不要讓懷孕成為心理壓力來源，保持心情愉悅也是相當重要的。每個人的經濟條件、身體條件都不一樣，所以不用想太多、煩惱太多，最重要的是要以『快樂的思維』去迎接好的胚胎。」

而瑪菲斯也提醒想做試管嬰兒的媽媽們，現在政府有補助試管嬰兒費用，媽媽們可以詢問醫療院所補助的額度及內容細節是很重要的，千萬不要放棄自己的權益哦！

「母親」就是一個可以愛孩子、協助孩子，釋放愛、成為孩子靠山的存在。（圖／嬰兒與母親提供）

「母親」是釋放愛、成為孩子靠山的存在，是愉快的身分！

從小因為父母離婚，於是跟母親分開至今。瑪菲斯印象中的媽媽，是位留著一頭俐落短髮，很有想法的女強人。因為是在預期之外來到的么女，瑪菲斯從小在家中是沒有地位的存在，甚至因為上面還有兩位姊姊，分到的愛變得更少。所以是被奶媽一手帶大，因此更渴望母愛。

或許也因為這樣，讓她更渴望可以扮演好「母親」這個角色，給孩子滿滿的愛！對她而言，「母親」就是一個可以愛孩子、協助孩子，釋放愛、成為孩子靠山的存在，是一個愉快、很棒的身分！只要能幫孩子做的，一定盡力去做到，也不會因為身為母親後就沒有了自我生活，盡可能做好身兼多職萬全的角色責任。

很愛孩子的瑪菲斯，甚至在剛生完第二胎、才剛蹦出來不到幾分鍾時刻，還躺在生產檯上時，脫口而出「想再生第三胎」的話！讓在旁的醫護人員非常驚訝、讚嘆很棒。生兩胎時，瑪菲斯都選擇自然產，理由是「想要有『痛』的感覺，感受人類生命中自然法則，能更明確感受到身為母親的過程，經由產道的擠壓，也親自剪臍帶，另外也在第二胎錄製了生產影片當作給自己一個身為二寶母親的禮物。」

此外，她認為對小孩常展開微笑，相當重要，因為他們會感受到媽媽的愛，微笑就是母親與孩子傳遞感情的一種方式。

要怎麼成為給孩子滿滿的愛、對孩子愛不完的父母呢？瑪菲斯堅定地說：「只要有那份心，放下忙碌，專注與孩子相處的時間，愛就是無限延伸！」

就算事業再忙，瑪菲斯和先生總是堅持周末假日要跟小孩一起活動。（圖／嬰兒與母親提供）

再忙也要陪孩子！假日跟睡前，專屬親子時光

就算事業再忙，瑪菲斯和先生總是堅持周末假日要跟小孩一起活動。難道假日不想讓自己好好休息嗎？「我希望忙於工作時，還是能分配時間給孩子，所以基本上平日周一到五認真工作，假日一到，就算再累還是會努力爬起來，陪孩子上她喜歡的才藝課，或是帶她去吃喜歡的甜品蛋糕逛逛街，有什麼特別的孩子新活動或者露營地，也愛帶她到大自然走走，就是希望孩子也能感受，我總是和她一起成長一起生活，不會忽略她，不讓孩子感受爸媽因工作而疏忽對她的陪伴，能參與小孩每個階段的成長。」

甚至她會利用睡前故事，洗澡間和女兒聊天。「因為睡前是最放鬆的時刻，透過講睡前故事來暸解小孩最近的想法，增進感情關係，用精油按摩這種親密的肌膚接觸來增進感情，我們甚至有抱抱時間、跟交日記的習慣，希望就是想讓她知道我們之間可以沒有距離，父母間的愛多深，讓彼此有愛的回應。」

「美」對瑪菲斯來說，是一種生活儀式。（圖／嬰兒與母親提供）

美，是一種生活儀式！時尚有型是自己創造出來的

很難相信，當初瑪菲斯會做服裝品牌，有一部分竟是因為自己很沒有自信！「從小又黑又瘦的我，被認為是家裡最醜的醜小鴨，也沒有人看好，所以希望可以讓跟我一樣沒自信的人，一起變美！」

「美」對瑪菲斯來說，是一種生活儀式。「但是，要別人喜歡、認同自己，要先從生活做起，當然自己要先認同自己！」

那麼對於引領穿搭時尚潮流的她來說，「時尚」的定義是什麼？穿搭上的心法又是甚麼？瑪菲斯認為：「時尚，除了就是適合自己最重要外，就是內在散發出來的氣質跟氣場！每個人都會想在群體裡擁有不一樣的光芒，和獨有的特色，但往往忘了自我提升，忘了修煉內在能力，這才是最棒的條件，因為自帶氣場，穿什麼衣服都能時髦有型，我的時尚感想，就是穿搭時尚，是人在駕馭衣服，而非衣服在

駕馭我們，所以『時尚有型是自己創造出來的。』」

那麼瑪菲斯自己又是怎樣培養小孩的美感呢？（圖／嬰兒與母親提供）

讓孩子多摸索、多接觸美的事物培養美感

那麼瑪菲斯自己又是怎樣培養小孩的美感呢？「讓小孩多摸索、培養小孩多看美的東西，比如帶孩子去聽音樂會、看畫展、包含從孩子接觸的一切物品，有一定美感的延伸，只要一直接觸美的事物，就能讓美感維持在好的狀態。」

也經常喜歡與孩子一起畫畫，生活中觀察到曉邦妮喜歡塗塗抹抹地畫畫，所以瑪菲斯也讓曉邦妮去上畫畫課。「畫畫對小朋友或是爸媽都很重要，因為你可以從畫畫的線條、配色等，看到小孩的情緒跟想法，而且孩子也可從中學到一些配色美感。」

此外，她也會幫曉邦妮配好穿搭的衣服，並且跟她解說這樣搭配的原因，分享自身的穿搭想法。有時候也會放手讓曉邦妮自己搭配衣服，培養她的自信。

培養孩子擁有一顆知足、感恩的心，而且能分享愛，常常幫助他人。（圖／嬰兒與母親提供）

希望小孩成為知足、有能力分享愛的人！

也許是因為從小不被長輩們肯定的影響，瑪菲斯告訴自己「不做無名之輩！」既然被生下來，就算不被重視也不浪費人生！或許也是這樣的原生家庭影響，瑪菲斯自己教養孩子時，大多採取「鼓勵」方式。

對於孩子的教養原則：培養孩子擁有一顆知足、感恩的心，而且能分享愛，常常幫助他人，她總教導曉邦妮，除了愛自己以外，要懂得知足、感恩、有禮貌，互相對待，「知足」就是做什麼事都不能認為理所當然，要懂得感恩，不能浪費。

因為要「知足」才懂得「珍惜」，才能吸引好運來，不僅能讓孩子懂得愛物、知足，同時也是幫助他未來，碰到困境時能夠不喪志、不氣餒，比較能知道怎麼轉換心念，遇困難盡可能不要持續用抱怨，用喜樂感恩面對，「對我來說知足的性格、孝順的心這才是最受用無窮的寶物。」這是瑪菲斯的人生哲學。

「不過，我也希望她高中就能自己半工半讀，學會怎麼生活獨立！我們自己是白手起家，有時會讓曉邦妮了解爸媽的工作，記得當她五歲時，就和我一起去幫忙公司整理與簡易的幫忙包裝贈品，讓她有參與感，讓她學會幫忙以外，也能真的明白爸媽工作在忙什麼，間接去暸解她出生環境很幸福外，也能明白以後要過什麼樣的生活要自己爭取努力，而不是靠家裡爸媽給的。」

她也常和曉邦妮說到：「媽媽不一定要妳很會唸書、很厲害考100分那種，但媽媽認為品德比功課更重要！」而且瑪菲斯強調：「女生最重要的是不能當花瓶，要有內在美、這樣才能內外兼具以外，另外本身自我實力也是很重要，因為有本事的人到哪兒都能讓自己過得很好！」

「對我來說知足的性格、孝順的心這才是最受用無窮的寶物。」（圖／嬰兒與母親提供）

本文作者：林宜屏

(本文摘自【嬰兒與母親】2023年7月號)