連續6年蟬聯「台南地王」的新光三越中山店售出消息引起討論，網友於PTT撰文表示台南站前商圈除了南鐵地下化以外，已沒有其他的發展性，是否走向沒落，在此地購屋者可能會套牢；台南在地粉絲團「台南式」在新光三越售出一文下方亦有大批網友分享過去盛況，認為當地商圈已經沒落。在地房仲表示台南近年不再像過往靠百貨吸引人潮，商圈發展轉向為「巷弄文化」，站前商圈另有孔廟、美術館等觀光熱區帶動觀光人流，整體市況仍持續上揚，去年更有大型店面交易價創新高，是商圈屬性轉變而不是沒落。

原PO在文中提到，當年台中中區因市地擴大、人口外移，商業開始外擴；而現今台南各重劃區發展蓬勃同時有商場進駐，包括平實、鄭子寮等重劃區，反觀站前商圈除了南鐵地下化，沒有其他的發展性。信義房屋台南民生店協理張榮表示，中西區屬於台南的舊城區，也是蛋黃區，早年確實依賴新光三越、已結束的南方公園聚集人潮。

張榮認為，台南受惠南科外溢效應影響，各重劃區逐漸完備，包括南紡購物中心、河樂廣場大型百貨陸續分散到其他區域，加上火車站工程持續進行中，站前新光三越相形之下確實人潮有下降。但近年台南商圈發展隨觀光熱潮轉型，「巷弄文化」與「文青感」成為台南的賣點，中西區站前商圈範圍往外擴張至巷弄中，蝸牛巷、新美街崛起，附近更有孔廟、美術館一二館、林百貨等連成一氣，不僅出現窄巷內老屋與正路面價格相當，附近透天店面更出現2.8億的年度最高成交價，陸續亦有單坪突破百萬的店面成交，品牌大手筆買下店面，加上日系大型賣場唐吉軻德亦傳出將於今年進駐台南站前商圈，顯示企業亦看好當地發展、願意投資進駐。

此外，張榮表示，火車站一帶重大交通工程包括鐵路地下化，此一工程將縫合中西區北區東區永康區，雖然地下化範圍只有大橋站以南至生產路以南的範圍，但日後會再規劃從南科延伸至高鐵的區間其他非地下化路段改成高架或地下化，如此可以在此鐵路路線密集加開班次，也就是鐵路捷運化，加上已規劃的台南捷運綠線通過，未來台南火車站將持續肩負連結舊城區轉運責任，通勤人潮可望再增加，加上鄰近成大、南一中等明星學校，預估熱度將隨持續攀升。