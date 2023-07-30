根據《財訊》報導，20年前，中華電信ADR（美國存託憑證）在美國紐約交易所掛牌，當初負責承銷的高盛證券亞洲區前副董事長宋學仁，日前出席中華電信的慶祝活動時，談及當年這段過程仍覺得刻骨銘心。

根據《財訊》報導，宋學仁回憶，當初為了爭取中華電信ADR承銷案，那一年在感恩節的前夕，在松山機場齊聚6架私人飛機，每一架私人飛機上都載著不同家外資投行的董事長、總經理，親自飛來台北洽談。最後，高盛證券獲選為主要承銷商之一，他開始頻繁出入中華電信總部，期間還前往立法院備詢以及與中華電信工會溝通等等，一路以來挫折感很重。

沒想到，《財訊》報導指出，2000年網路泡沫爆發，年夜飯時他接到時任中華電信董事長賀陳旦的電話；賀陳旦跟他說，「所有的Road show（路演）暫停」，那一晚，成為他這一生最難忘的年夜飯。

所幸中華電信在2003年重啟上市案，超額認購高達3.1倍之多，被外資評選為當年度最成功的上市案。宋學仁對《財訊》說，投資人賺到錢，員工福利也照顧到，「這是一個非常完美的案子，在我的工作生涯當中也是一件榮耀的事情。」