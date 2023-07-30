根據《財訊》報導，7月17日，上櫃公司信音持股61.2%的子公司信音電子（中國），正式在深圳交易所創業板掛牌；信音成為第一家在A股掛牌的台灣專業連接器上市櫃公司，也是中國解封後，今年第一家在A股掛牌的台商。

市場驚訝的是，信音電子（中國）打包了信音在大陸蘇州、中山、鹽城的3個工廠，以及美國和香港的據點，目前承載母公司9成的營收，這次在A股掛牌承銷，現增募得的資金將近40億元（9.03億元人民幣），而信音在台股的市值不過37億元。

專業經理人 大刀闊斧改革

《財訊》報導指出，信音電子（中國）董事長楊政綱坦言，募得的資金比招股書預期高出7成。外界好奇的是，連接器是所有訊號和電源間的橋梁，產品橫跨各領域、種類繁多，屬於充分競爭的行業。根據Bishop & Associates統計，2021年全球連接器市場約780億美元，前3大廠泰科、安費諾、莫仕的占比約35%，而信音近年的年營業額40億元上下，相當於1億餘美元，每股淨利在2元上下，只是再尋常不過的芸芸眾生之一，這次成功在A股出擊，究竟是如何辦到的？

「路演（Roadshow）的時候，好多基金經理人說董事長太厲害了，怎麼問都考不倒；還問我，他是不是槍手？」一路推動信音上市顧問諮詢的富拉凱投行董事長劉芳榮笑說，若按發行價格21元人民幣計算，相當於A股掛牌價本益比37倍，投資人顯然很捧場。

趕在掛牌之前，《財訊》記者先行到蘇州採訪，楊政綱果然怎麼問都能接招。原來，這位董事長是實打實的專業經理人，連接器產業資歷已超過36年，研發出身的他，待過國際第一大廠，也在大同集團與華新集團旗下企業做過事；參與過宣德上市，見證過連展的蘋果訂單成長，也待過中國企業。2015年被信音挖角時，正是信音步入虧損窘境的當下。

楊政綱回憶，台灣連接器與連接線公司大大小小300餘家，當年台灣電腦產業興盛，大家一窩蜂投入，大概2012年歐債風暴之後，整個電腦產業景氣衰退，業界降價搶單，「如果轉型轉得早，壓力就比較小，例如信邦；但信音當時8成營業額仰賴電腦市場，並沒有找到新方向，所以很辛苦。」