隨著聖嬰現象在今年捲土重來，今、明兩年全球都將處於極端高溫之下，進而帶動冷氣機家電、飲料冰品、再生能源、水資源等類股短線具備季節性題材。

持續三年的反聖嬰事件在今年春季畫上句點，美國國家海洋暨大氣管理局（ＮＯＡＡ）於六月正式宣布，「聖嬰現象」已在今年捲土重來；且多家機構亦警告，二四年將可能比今年更熱，成為最熱聖嬰年。氣候變遷使極端氣候逐漸成為常態現象，根據歐洲聯盟氣候監測機構的資料，六月是全球有紀錄以來最熱的六月，陸地和海洋溫度都異常高，比過去三○年同期的平均溫度高出攝氏○．五度，許多國家的氣溫都超過了正常範圍；而中央氣象局也指出，台灣今年五至六月是史上最熱梅雨季之外，七月也創了不少紀錄，堪稱是台灣史上最熱七月。

在高溫肆虐下，也帶動包括冷氣機家電、飲料冰品、涼感衣、再生能源、水資源等類股短線具備季節性題材。其中，家電業去年第四季起受到升息、整體消費不振的衝擊，連年成長的業績轉向衰退，營收普遍有十到十五％的衰退。不過隨著政府今年初推出「住宅家電汰舊換新節能補助」，促使冰箱、空調出現換機潮，加上節能家電減徵貨物稅延長二年、至二五年六月，因此相關個股包括聲寶、禾聯碩、三洋電等營收多有轉好跡象。

炎夏帶旺冷氣、飲料商機

而飲料、冰品等作為夏季概念股，營收與股價也多出現揚升，像是統一、愛之味、泰山、黑松、鮮活ＫＹ等六月與上半年合併營收同步走揚，且多看好第三季旺季效應；而冷飲銷售為重要營運動能的通路商統一超、全家，以及飲料包材廠的宏全、吉源ＫＹ、福貞ＫＹ亦可望同步受惠。

與此同時，夏季用水量增加，加上台灣近年缺水問題頻傳，都促使市場關注用水題材，而衍生出的水資源概念股如幸福、中宇、台肥、臺鹽、國統、中聯資源等業績走勢也值得關注。

不僅如此，隨著極端氣候在全球影響越發嚴峻，為阻止暖化加速，全球各國都將綠能轉型視為重要解方，而在再生能源加速發展之際，儲能系統的建置更被視為是重中之重；且夏季用電需求激增，也更加凸顯再生能源以及備援供電、輸電系統的供電能力。再者，為避免無預警停電對營運造成衝擊，企業也積極規劃用電管理與布局備用電源，都為儲能及不斷電系統（ＵＰＳ）應用商機增添利多。（全文未完）

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