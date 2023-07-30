漢光演習27日於新北市八里執行「聯合反登陸作戰操演」，還在沙灘上設置壕溝演練阻絕敵方攻勢。對此，陸軍退將帥化民觀察後表示，台灣未來可能連灘岸作戰都不做了，殲敵海上也沒有了，這是大家最不願意看到的。

帥化民昨（28）日在節目全球大視野指出，回想自己在金門時，灘岸後面還有一道雷區，但看到這次演習挖的壕溝離城鎮很近了。他沉痛表示，講良心話自己是一個職業軍人，軍方應該拚最大努力拚一下灘岸決戰，因為等到進入城鎮，戰爭就已經結束了，城鎮也不守不住了。

帥化民提出假設，北部戰區只有兩萬人，如果陸軍司令又想打灘岸又想打城鎮，很大概概率會被殲滅，但美國現在逼得台灣進行非對稱做戰了，灘岸決戰的武器都不賣了。

除此之外，帥化民還有一隱憂，他認為台北市是台灣整個政治、經濟、軍事中心，如果在台北發生城鎮戰，南部、中部還沒有事，台灣的局面就已經改了，首都被打、首腦被擒，主戰兵力沒有了，且美國近期提出派遣６艘航母軍援台灣，在實際層面也有問題。