IG擁有40萬追蹤的網紅直播主馮子紜（Teresa），日前指控10年前喝醉後，被許姓男子帶到住處撿屍，當年僅17歲的她，事後男方口頭上稱會負起責任，交往半年後懷孕，卻哄騙她墮胎，甚至後來外流偷拍的私密照，目前已經提告。對於部分人士質疑為何不報警？馮子紜強調有去警局，但男警看完證據照片，竟高興地叫派出所的所有男警圍觀，嘻皮笑臉的樣子讓她立刻崩潰大哭。

馮子紜今(29)日表示當年發現私密照外流已是半夜，既驚慌又害怕，在朋友的協助之下收集所有證據，便獨自一人走進派出所，未料員警除了叫派出所全部男警察一起觀看照片外，還語出驚人要她感激許男，趁她年輕時拍攝私密照，還發到網路上給其他人看，甚至稱「該為長得漂亮、身材好而感到驕傲」，說完就表示不受理此案。

馮子紜描述當下的心情：「他大概不知道當時說這個話，對一個17歲的未成年少女是多大的打擊跟侮辱吧」，她聽完整個呆住，接著大哭跑出警局，卻還聽得到警察嘻皮笑臉的討論聲，對當時的警政單位失望透頂，直言：「他們保護的是加害人，甚至會跟加害人一起傷害妳，我幾乎沒有辦法再相信他們。」

如今MeToo事件延燒，與身邊好友討論後，把當年收集的證據交給朋友，送到台中地檢署，正式對許男提告，她坦言如今依然很努力克服恐懼，也知道許男全盤否認，雖然不知道司法可否還她公道，但既然選擇勇敢面對，就要讓這個心中的傷痕，再也不會影響到自己，誓言要讓對方付出代價。

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