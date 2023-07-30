不少回收老人相當辛苦，收集空瓶罐做環保，換取獎金。一名男網友表示，自己偶然幫助到一名回收阿婆，半年來都會提供物資給對方，對方則在近日反送他一大包東西，回家打開後發現竟然是10萬現金，嚇得他詢問「我該不該退」，引起網友討論。

男網友在匿名公社PO文「該拿這筆錢嗎？」，他表示某天半夜碰到一名跌倒的回收阿婆，扶起對方後，因為不放心，就護送阿婆回到家，發現阿婆獨居，而且家裡也破破爛爛的，因此之後若有順路，都會幫阿婆帶食物或其他物資過去。

就在上周末原PO幫阿婆送飯時，對方突然拿出一大包東西送給自己，還不斷交代回家才能打開，原PO回家打開發現，裡面裝的竟然是10萬現金，嚇得隔天趕緊拿回去給阿婆，對方卻生氣說「我小孩都不孝順，沒一個願意回來看我，你對我好我才會給你」，拒絕拿回這筆現金。

原PO擔憂表示，自己剛好缺錢，所以相當心動，但鈔票每張都髒髒舊舊的，擔心這是阿婆的棺材本，不知如何是好，直言非常心急，希望大家盡快給建議。

文章貼出引起討論，網友也分成「該拿」和「還回去」兩派：「如果阿婆小孩真的那麼不肖，你就收下，之後繼續多探望舊好」、「可以收下啊！還是一樣維持你的善心，一樣照顧阿婆，其實這就是你應得的」、「你就當阿婆只是暫時存錢在你那邊就好了，把錢再花回阿婆身上，結緣給彼此福報」、「收下沒什麼不妥，阿婆只是希望有人繼續陪她」、「留下來，不要花，幫阿婆留棺材本，以後用的到」、「退回去吧，收了錢就代表有義務跟壓力了，這樣不是很好」、「這錢真的有點多，我是建議去警局跟警察說明清楚，看是否請警察跟里長陪同一起去還她錢，以後萬一有事至少還有人證」、「感覺真的是棺材本，真的不能收」。