土耳其的軍企FNSS本週於伊斯坦堡舉行的IDEF國防展上首次展示了其「老虎」（Kaplan）油電混合裝甲車，這是基於老虎-10戰甲車基礎上，並且換上混合動力——柴油電動引擎，油電混合最大的特性就在於電刷馬達能夠隨時提供最大扭力峰值，比傳統變數箱車履帶車輛會擁有更好的加速性能、和越野性能，時速從每小時0到32公里只需要6秒鐘。

時速從每小時0到32公里只需要6秒鐘。（FNSS）

綜合FNSS官方新聞稿、《歐洲安全與防務》（European Security & Defence）27日報導，這台油電混合動力包，具倍1台400匹馬力的柴油引擎和2個永磁同步馬達（PMSM），提供持續提供397匹馬力或617匹馬力的峰值輸出。跟據FNSS公司在新聞稿，這項解決方案還可以整合到目前和未來FNSS系列的其他履帶平台，以及其他需要增強能力和延長壽命的履帶車輛上。

「老虎」油電混合載具不僅在僅電動模式下靜音運作，還能夠整合具有高能量需求的新世代武器系統：這些能力非常適合戰鬥和偵察情境。根據FNSS網站上的規格詳細資料，該載具配備了一個800伏特、5萬6千瓦時的鋰電池，可在時速10公里的速度下，以靜音驅動模式下行駛20公里，並在靜止靜音監視模式下運行48小時（如果車輛使用空調系統，則可運行14小時）。

油電混合動力包，具倍一台400匹馬力的柴油引擎和2個永磁同步馬達（PMSM），提供持續提供397匹馬力或617匹馬力的峰值輸出。（FNSS）

不管是民用汽車還是軍車，油電混合最大的特性就在於電刷馬達能夠隨時提供最大扭力峰值，比傳統變數箱車履帶車輛會擁有更好的加速性能、和越野性能，相較於傳統內燃機的老虎-10每噸21匹馬力，「老虎」油電混合車的推重比為每噸22至35匹馬力。該載具在道路上的最大速度超過65公里，時速從0到32的加速時間為6秒，續航距離則超過525公里。

目前第一輛原型車的組裝已經完成，控制軟體開發和其他改進活動正在繼續進行。關鍵驗證測試計畫將於2023年底開始進行。