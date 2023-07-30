婆媳、姑婆問題始終難解，甚至不少婚姻都因此產生裂痕。一名人妻與姑姑、婆婆住在一起，在家見到小姑都會打招呼，沒想到對方始終把自己當空氣，刻意無視，一個月後人妻忍不住發飆大罵一句話，當場嚇得小姑日後都乖乖問候。

女網友在「毒姑九賤婆媳討論區」發文，表示當年媽媽剛結婚，在家裡碰到小姑，都會打招呼，但這個小姑從來不回應，連看都不看一眼，把媽媽當空氣。就這樣持續了一個月，媽媽終於忍無可忍，直接衝去問奶奶「小姑是不是耳聾？跟她打招呼從來都當沒聽到」。

奶奶當下也不懷好意，護航小姑：「她只是沒看到妳」，對奶奶的睜眼說瞎話，媽媽當場爆發：「所以她眼睛也瞎了嗎？聾啞人士要去領手冊吧，飯廳就我跟她兩個人，竟然說沒看到，妳是這樣教女兒的嗎？」。

自知理虧加上震懾於媽媽的氣勢，婆婆低頭不發一語，原PO說，這件事傳到小姑耳裡後，對方再也不敢裝作沒看到媽媽了，都會乖乖問候。對此不少網友也大讚：「對付這種人就是要比壞的」、「妳媽真敢說耶，好猛」、「當場洗臉婆婆也太強了」、「我身邊好多人，姑姑不會叫大嫂，小孩也不會叫舅媽，唉」。

但也有人質疑，小姑不想跟大嫂交流何錯之有，更何況寄人籬下就該忍耐點，對此原PO則表示，房子是爸媽貸款買的，寄人籬下的是小姑跟婆婆，而且奶奶平常就很愛跟小姑在背後嚼舌根，所以是擒賊先擒王的概念。