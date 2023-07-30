國防大臣華勒斯（Ben Wallace）18日在國會就英國政府新版「國防方略」（Defence Command Paper）發表報告並應詢時表示，俄羅斯持續對歐洲安全構成最大威脅，中國快速的軍事現代化以及在印太及其他區域日益強勢專斷的作為則對「我們所有人構成越來越大的挑戰」。

英國國防部指出，哈佩（James Heappey）近日依序訪問了新加坡、斐濟、澳洲、馬來西亞、南韓。

華勒斯已公開證實將在今年稍晚卸任，哈佩被視為接替華勒斯的熱門人選之一。

哈佩說，與各國國防官員、軍事首長及其他部會高階官員會晤時，他重申英國將致力在確保印太區域的自由、安全和開放方面全力投入，並扮演活躍角色。

哈佩在印太行期間會晤的高階官員包括新加坡國防部高級政務部長扎吉哈（Zaqy Mohamad）、斐濟總理拉布卡（Sitiveni Rabuka）、澳洲副總理兼防長馬勒斯（Richard Marles）、馬來西亞防長哈山（Mohamad Haji Hasan）。

英國國防部指出，哈佩的訪問時值英國參與印太區域兩項大型軍演，包括兩年一度、今年由澳洲主導（與美國接替輪流主辦）的「護身軍刀」（Talisman Sabre）多國聯合演訓（7月22日至8月4日），以及同樣是兩年一度、今年為第4屆的「機動衛士」（Mobility Guardian）多國空軍演訓（7月5日至21日）。

值得注意的是，美國空軍指出，由空中機動司令部（Air Mobility Command）主辦的「機動衛士」演訓今年是首度移師美國境外來到印太區域，且規模是歷來最大，總計動員美、英、法、澳洲、加拿大、紐西蘭、日本等國軍方約3000名人員、70架軍機，活動範圍橫跨近5000公里，演訓目標包括克服攸關全球反應行動部署成敗的長距離挑戰，並增進友軍在區域內的協調行動能力、互操作性，以及靈活應變能力。

英方總計派遣超過150名陸、空軍以及海軍陸戰隊人員參加「護身軍刀」演訓。

值得一提的是，在「機動衛士」框架下，英國空軍完成其歷來最長距離的連續不落地飛行創舉：7月3日自位於英格蘭南部、英國最大空軍基地「布萊茲諾頓」（RAF Brize Norton）起飛後，滿載人員與物資的Atlas A400M運輸機連續飛行22小時至關島展開演訓，途中依序在大西洋、美國阿拉斯加及太平洋上空執行空中加油3次，飛行距離總計超過1萬2900公里。

Atlas A400M飛往關島途中也創下此機種歷來最接近北極的紀錄，展現英國空軍的跨區域行動、快速反應與自給自足能力，以及與美國等區域內友好國家協調參與印太安全事務的決心。

英國國防部表示，新版「國防方略」重申英國對印太區域的承諾，並確認將維持巡邏艦「添馬艦」（HMS Tamar）及「史佩艦」（HMS Spey）在2021年9月正式啟動的印太區域常態部署；航空母艦打擊群將於2025年重返印太；將持續支持北大西洋公約組織（NATO）強化與區域內夥伴的關係；已以正式對話夥伴身分申請參加東南亞國家協會（ASEAN）防長會議；以及海軍陸戰突擊隊沿海反應小組將於今年稍晚展開在印太區域的周期性部署。

北約在印太區域的4個正式夥伴為日本、南韓、澳洲、紐西蘭。

新版「國防方略」提到，中國對英國在防衛事務等領域的利益構成長期、劃時代的全球性挑戰。中國持續運用其經濟和軍事力量在印太區域主張領土權利，並在歐洲、非洲、中東地區擴張影響力，手段包括擴大中國的武器系統。

儘管中國自稱是「和平崛起」，英方指出，中國至今拒絕放棄動用武力達成對台灣設定的目標。「國防方略」也明確提到，「中國的行為」是造成印太區域情勢升高的原因，而英方相信，印太區域的自由開放有助「所有人」的繁榮。

方略強調，儘管英國將永遠對「與中方互動的風險」保持警惕，英方將就中國成為全球負責任角色的必要性，持續努力說服北京，中國的行為也需與其聯合國5大常任理事國地位相稱。

方略並指出，跨區域安全事務的相互關聯性近兩年愈加明顯，例如去年俄羅斯非法侵略烏克蘭後，「我們即見證俄羅斯與中國持續深化的夥伴關係」。（編輯：施施）1120730