34歲男星張書豪帥氣有型、演技精湛，除了奪下金鐘獎最佳男主角獎，也曾獲得台北電影節最佳男配角的肯定，這些年來戲約從未間斷，感情方面，則與歐陽妮妮傳了緋聞4年，卻始終沒有認愛，29日他發文抒發心情，表示所謂的美好在於「一路的點點滴滴，成為了彼此依靠」，並發出與歐陽妮妮等人的合照。

張書豪表示漸漸懂事後，明白人的時間有限，得想清楚用在哪些地方，也知道世界很大，值得闖蕩一番，並說人常會想要更多，但對他而言，其實現在擁有的已是最好的，感性地說：「其實所謂的好，不就只是一路的點點滴滴，成為了彼此依靠！」

從附上的照片中，可見戴著漁夫帽的歐陽妮妮負責掌鏡自拍，陳妍希穿著藍色牛仔襯衫坐在旁邊，與她一起比出單手托腮的動作，石知田則手比YA露出笑容，張書豪則手握拳放在下巴處，聚會氣氛看起來很不錯，帶給張書豪好心情，PO文時看到照片，更忍不住開玩笑：「兩位牙痛，我是頭很重。」

事實上，張書豪的好友張捷跟夏如芝舉辦婚禮時，擔任伴郎的他與歐陽妮妮一同前往祝福，感染到小倆口的喜悅，他有感而發PO文：「就像教科書一樣，相互扶持、彼此尊重磨合，專一又顧家」，同時表示時間過得很快，4年前拍戲時，他們才剛交往，現在已有了小孩，驚呼解鎖新身分：「我已經是乾爹了」，讓網友敲碗他趕快結婚，張書豪看到後，按了個笑臉表情符號回應。