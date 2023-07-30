韓國女星張員瑛為女團IVE成員，自選秀節目時期開始，便因九頭身的高挑身材以及洋娃娃般的精緻外貌，加上自身不斷努力，累積許多粉絲支持，並不斷獲得商業合作機會，就連國際大廠三星也青睞她，然而張員瑛日前出席手機新產品發表會，卻被抓包使用iPhone，慘遭網友猛烈圍剿。

三星日前在發布會邀請防彈少年團Suga、TWICE定延、Stray Kids等人，作為形象大使的張員瑛則穿著黑色連身裙現身，之後還跟美國演員席德妮柏尼絲(Sydney Sweeney)自拍，並在活動結束後，於IG限時動態轉發合照，卻被發現右下角使用iPhone獨有的黑色愛心符號，形狀與三星愛心符號的形狀不相同。

網友們認為張員瑛作為代言人，與三星簽訂合約，竟公然使用競品，反倒像是替蘋果宣傳，絲毫沒顧慮到品牌方的觀感，指責她過於輕率：「活動前後應該注意點」、「這真是張員瑛的失誤」；不過也有人緩頰，「工作是三星，生活是蘋果」、「90%偶像用的都是iPhone，何必雞蛋裡挑骨頭」、「她是SK通訊代言人，不是手機的代言人，別再欺負她了，可以嗎？」

其實張員瑛是眾所周知的果粉，多次上傳用iPhone自拍的照片，引起外界議論。而張員瑛的爭議不只這樁，前幾天她去西班牙參加拼盤演唱會，遇到一名陌生男童試圖觸摸自己，立刻退後躲開，該事件傳開後，多數人認為張員瑛是正常反應，不過在媽媽網友看來為「反應過度」，指責她不該這樣對小孩。