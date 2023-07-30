曾入圍金曲獎最佳演唱組合、金音獎的饒舌團體「影子計劃Shadow Project」(簡稱SP)，由三位團員「Ye!!ow」、「Bu$Y」及「Paper Jim」所組成。近日推出新單曲〈Chasing On You〉，這首歌的MV拍攝中更有一台帥氣的黃色保時捷911車款，要價近700萬帥氣助陣。

兩人在MV中都挑戰了一點小戲份，Bu$Y飾演 每天渾渾噩噩的男公關；Ye!!ow則是演出擁有物質生活卻沒了目標的歌手，因為這次的劇情必須嘗試情緒更為emo的劇情，他們倆個都希望在演技上能更有發揮。

其中Bu$Y在演繹男公關時自己也沒想到腳本上竟有如此令他開心的戲份，有其中一幕戲是他1人坐擁並被4位女演員圍繞的鏡頭，讓Bu$Y小鹿亂撞更是直呼吃不消，嘴角停不住的笑意，'讓他一直笑場，Bu$y也表示：「MV中要跟女生們對戲的橋段其實沒那麼簡單，導演要我表現得像是無奈的男公關，上戲時才發現實在太難了。」Ye!!ow開玩笑說他當時在一旁只是冷眼看Bu$y假借工作之名，行自爽之實，藉機吐槽一下團員。

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