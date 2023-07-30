「柔道男神」楊勇緯今（29日）在成都世大運柔道男子60公斤級，先後擊敗德國、阿爾及利亞與烏茲別克對手，金牌戰面對日本選手中村太樹一度取得優勢，不料在最後關頭遭對手以寢技壓制，最後無緣金牌。楊勇緯賽後受訪難掩失落，指「這是我最後一屆世大運，雖然目標沒有達成，但看到一些必須改進的地方。」

楊勇緯在本屆世大運從柔道男子60公斤級16強開始打起，首戰對手是德國選手穆隆，他只花1分26秒就取得一本獲勝，接著8強遭遇阿爾及利亞選手班拉里比，花了2分37秒取得一本取勝，順利闖進準決賽，也寫下個人世大運最佳成績。

楊勇緯在準決賽碰上烏茲別克選手巴克提約洛夫，雙方一路戰到黃金得分賽，他取得半勝驚險獲勝，順利闖進金牌戰，對手是日本21歲選手中村太樹。金牌戰中，楊勇緯積極進攻，一度取得優勢，不料在最後關頭遭對手以寢技壓制，最後無緣金牌，但仍創下個人世大運最佳成績。

楊勇緯賽後接受訪問，提到這是本季第一面獎牌，「慢慢找回自信，希望接下來保持這樣的狀態」，也坦言金牌戰曾獲得致勝機會卻沒把握住。楊勇緯說，「這是我最後一屆世大運，雖然目標沒有達成，但看到一些必須改進的地方」，接著略為哽咽道「遺憾當然會，但這不是重點，就是給我一個更想全力往前的動力。」

更多 CTWANT 報導